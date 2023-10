Święta powinny być czasem rodzinnego celebrowania wspólnych chwil, lecz dla wielu nie są tak beztroskie. Niezaspokojone potrzeby materialne skutecznie spędzają sen z powiek wielu polskich rodzin, którym z pomocą, jak co roku, przychodzi akcja Szlachetna Paczka. W tegorocznej edycji pomoże również należąca do firmy Procter & Gamble marka Vizir, która po raz drugi zaangażowała się w pomoc potrzebującym.

Dołącz do marki Vizir i spełnij świąteczne marzenia

Szlachetna Paczka to coroczna akcja oparta na spersonalizowanej pomocy, dzięki której wsparcie materialne i mentalne trafia do wybranych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Od 13 listopada na stronie akcji można wybierać rodziny i przygotować paczki bożonarodzeniowe oparte na liście produktów, których dana rodzina potrzebuje. Główne potrzeby rodzin to m.in. żywność, opał, ubrania czy środki czystości. Dzięki temu prezenty są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby obdarowanych. Celem działań jest zmotywowanie rodzin do usamodzielnienia się. „Weekend cudów”, który odbywa się w połowie grudnia to zwieńczenie akcji i moment, w którym paczki trafiają do rodzin.

Znana z zaangażowania w akcje charytatywne, marka Vizir w tym roku przeznaczy środki finansowe na rzecz programu Szlachetna Paczka. Do akcji może dołączyć każdy robiąc codzienne zakupy. Wystarczy sięgnąć po kapsułki do prania Vizir Allin1 + PODS Większa Siła Odplamiania oraz proszki do prania Vizir + Większa Siła Odplamiania oznaczone logo w kształcie pomarańczowego serca, które znajduje się na opakowaniu. Część dochodu ze sprzedaży tych produktów zostanie przekazana na Szlachetną Paczkę i pomoc potrzebującym rodzinom. Dodatkowo przy zakupach na platformie Allegro, Vizir podwoi kwotę.

Drugi rok współpracy Vizir z akcją Szlachetnej Paczki to nie jedyne działania, które podejmuje znana marka. Od 2017 roku, wraz z Towarzystwem Nasz Dom, organizuje program „Ubrania od Serca”, który ma na celu wsparcie dzieci mieszkających w domach dziecka poprzez umożliwienie im samodzielnego zakupu wymarzonych ubrań. Marka angażuje się również w akcję „Akademia Przyszłości” i wspiera dzieci z niskim poczuciem własnej wartości w spełnianiu ich marzeń.

„Cieszymy się, że nasze akcje są pozytywnie odbierane i wspólnie z Polkami i Polakami możemy nieść jeszcze większą pomoc potrzebującym dzieciom i rodzinom w ramach kolejnych akcji. Razem możemy więcej.” - mówi Mariola Mirek, Dyrektor ds. Komunikacji w Procter & Gamble w Centralnej Europie.

Działania Vizir i Szlachetnej Paczki wspiera Ania Starmach

Ambasadorką marki Vizir jest Ania Starmach, wieloletnia przyjaciółka Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Również w tym roku kucharka postanowiła dołączyć do akcji i zdradza nam, jakie są jej motywacje oraz dlaczego wybrała właśnie tę inicjatywę.

