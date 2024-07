1 z 9

Czego boi się 23-latka? Czemu tak dużo myśli o alkoholizmie? Nawet, gdy nie ma pieniędzy, nie odmawia sobie przyjemności. Kochliwa, ale wciąż sama. Czym jest dla niej szczęście?

Ile trwał Twój najdłuższy związek?

Margaret: Dwa i pół roku.

To sporo jak na 23-latkę.

Margaret: Mówiłam, że mam opóźniony zapłon. Dopiero po dwóch latach coś mi przestało grać. Olśniło mnie, że ktoś robi coś nie tak, że ja w tym związku czuję się niewygodnie. Zawsze przyjmuję stan takim, jaki jest, i staram się...

Usprawiedliwiać mężczyznę?

Margaret: Trochę tak.

Jeżeli trafiasz na alkoholików, to masz dużo do usprawiedliwiania. Jesteś taką kobietą, która sobie wymyśla, że jest inaczej, niż jest, i się tego trzyma?

Margaret: Nie, jak już mnie olśni i wiem, że to jest niewygodne, to nie ma sensu oszukiwać ani siebie, ani drugiej osoby.

A na Ciebie jak działa alkohol?

Margaret: Jestem frywolna, ale dama. Staram się wychodzić w trakcie imprezy w takim najlepszym jej punkcie, kiedy wiem, że zaraz będzie źle. Wychodzę zazwyczaj po angielsku, stąd dama. A frywolność – bo wydaje mi się, że jestem pocieszna.

Lubisz cieszyć innych swoją nieporadnością?

Margaret: Tak, choć nie jest to żadna kalkulacja. Po prostu jestem dosyć śmieszna. Tak mi mówią.

To jest jakaś Twoja maska ta pocieszność?

Margaret: Możliwe.

Co jest za tą maską?

Margaret: Wiele rzeczy. Za maską jest wiele wspomnień i doświadczeń, które uchylam tym najbliższym.

A co rodzice myślą o Twojej sławie?

Margaret: Są bardzo dumni!

Nie boją się o Ciebie, czy się nie wykoleisz?

Margaret: Boją.

Od kiedy jesteś niezależna finansowo?

Margaret: Kiedy miałam 18 lat, zaczęłam zarabiać swoje pierwsze pieniądze.

A pieniądze to są dziwne zadrukowane papierki, co do których ludzie się umówili, że mają jakąś wartość?

Margaret: Z tymi pieniędzmi to jest tak... Dwa lata temu mieszkałam z przyjaciółką na Mokotowskiej, w starym mieszkaniu typu najgorsza melina, i obydwie nie miałyśmy pieniędzy. Przez pół roku nie płaciłyśmy czynszu i jak dzwoniła właścicielka, Olga wymyślała mnóstwo powodów, żeby tego telefonu nie odebrać. Ale pamiętam, że byłam przeszczęśliwa! Raz miałam taki dzień, że wyszłam z domu na plac Zbawiciela. Nie miałam pieniędzy, o czym doskonale wiedziałam, poszłam do Karmy, zamówiłam herbatę, ciastka. Oni mnie znają, bo chodzę tam prawie codziennie. Mam płacić, szukam portfela, a wiem, że go nie mam, Mówię: "Boże, Marcin, nie wzięłam portfela". A on mówi: "Dobra, jutro zapłacisz". Zjedzone śniadanie, kawa jest. Poszłam coś nagrywać. Spotkałam w międzyczasie znajomego, który szedł do Karmy: "Ej, stary, zapłacisz za mnie?". "Dobra, zapłacę". Później wróciłam, poszłam do Planu B na piwko, na kreskę, potem do Karmy, ale już nic nie zamawiałam. I podchodzi do mnie ten poranny kelner, przynosi kawę, jakieś croissanty. Mówię: "Ale ja

nic nie zamówiłam". A on na to: "Nie, nie, Gosia, luz, ja wiem". Kiedy wychodziłam, jeszcze mi dali całe opakowanie croissantów i chleba na wynos. Tak to jest z tymi pieniędzmi... Money

comes and goes.

Nie boisz się, że ta Twoja szybka kariera to taka bańka mydlana, która pęknie?

Margaret: Oczywiście. Ale nie jestem w stanie nic zrobić. Jedyne, na co mam wpływ, to praca. A czy komuś się znudzę za kilka lat? Możliwe. Miałam też taki moment, w którym ważyłam każdy krok, ale potem stwierdziłam, że to jest bez sensu. Ja chcę pracować i robić muzę. Przestałam się bać. Usiadłam na schodkach Planu B i pomyślałam: A rzucajcie we mnie tymi kamieniami, róbcie zdjęcia. Chcę żyć.

Rozmawiał Piotr Najsztub

Zdjęcia Antonina Dolani

Stylizacja Margaret

Makijaż Ewelina Skonieczna

Fryzury Margaret

Produkcja Artistars

Zdjęcia zostały zrealizowane w Egipcie podczas wyjazdu organizowanego przez Eska i Eska TV pod hasłem "Eska odwołuje zimę!". Artistars (producent sesji) dziękuje za zaproszenie i pomoc w realizacji zdjęć.

