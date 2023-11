1 z 5

Viola Kołakowska po raz pierwszy skomentowała swoje rozstanie z Tomaszem Karolakiem! O tym, że aktorska para zakończyła swój związek media informowały już kilka miesięcy temu. Sam Tomasz Karolak w jednym z ostatnich wywiadów potwierdził, że to jego była partnerka podjęła decyzję o rozstaniu. Wygląda jednak na to, że para wciąż utrzymuje ze sobą bardzo dobre kontakty- zaledwie kilka dni temu paparazzi przyłapali ich razem, jak odprowadzali swoją córkę do szkoły. Viola Kołakowska do tej pory nie chciała rozmawiać na temat rozstania z Karolakiem, teraz jednak zrobiła wyjątek!

