Viki Gabor w tym roku wzięła udział w egzaminach na zakończenie szkoły podstawowej. Młoda gwiazda osiągnęła już ogromny sukces, ale nadal edukacja jest ważnym etapem jej życia. Jak poradziła sobie na egzaminach ósmoklasisty? Viki Gabor zdradziła, że tylko jeden z egzaminów wymagał sporego poświęcenia i dodatkowych lekcji!

Viki Gabor w rozmowie z reporterem Party.pl zdradziła, jak poszło jej na egzaminach ósmoklasisty. Jakich wyników się spodziewa? Co więcej, okazuje się, że młoda gwiazda nadal się uczy:

Szczerze? Nie było źle, myślałam, że będzie gorzej! Z polskiego było spoko, z angielskiego było banalnie, z matematyką, no ja z matematyką nie jesteśmy przyjaciółmi i to jest mój największy wróg. Mam nadzieję, że będzie ok! - powiedziała wprost Viki Gabor.