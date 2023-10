Viki Gabor jest dziś jedną z najpopularniejszych nastolatek w Polsce. Ogromna kariera miała wpływ nie tylko na jej pozycję w show-biznesie ale również na prywatne relacje. W rozmowie z Party.pl, Viki Gabor zdradziła, jak sława zmieniła jej kontakty z rówieśnikami.

Viki Gabor nie boi się popularności, ale nie ukrywa, że bywa nieśmiała. Cieszy się, gdy to inni robią pierwszy krok, chociaż ma świadomość, że sprawia wrażenie otwartej. Młoda wokalistka chętnie utrzymuje znajomości z fanami, których poznała w przeciągu swojej kariery i nie boi się nazywać ich swoimi znajomymi. Jednak jak wyglądają jej najbliższe relacje? Czy ogromna popularność wpłynęła na jej kontakty z przyjaciółmi z dzieciństwa?

Myślę, że na początku trochę wpłynęła ale myślę, że jak na razie mam swoją grupę, która mnie wspiera i to jest niesamowite, że przez tyle czasu się znamy i widzą co tworzę, co robię i nie zmienili podejścia do mnie. Ja się cały czas z nimi trzymam. Wolę mieć parę osób ale prawdziwych niż sto ale fałszywych. Mogłabym mieć jedną przyjaciółkę.