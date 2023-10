Viki Gabor jak każda nastoletnia gwiazda musi pogodzić naukę z karierą muzyczną. Zwyciężczyni "The Voice Kids" przyznała w rozmowie z Party.pl, że ma indywidualny tok nauczania, ale nie oznacza to, że nie chodzi do szkoły. Młoda gwiazda ma swoją klasę i kiedy czas jej na to pozwala chodzi do szkoły. Są jednak momenty, kiedy staje się to niemożliwe i wtedy przed Viki nie lada wyzwanie, bo uczy się on-line. Okazuje się jednak, że młoda artystka doskonale sobie radzi! W końcu na jej ostatnim świadectwie pojawił się czerwony pasek!

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak Viki Gabor ocenia indywidualny tok nauczania! Lubi swoją szkołę?

East News