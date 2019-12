Viki Gabor nie zarobi nic na sprzedaży singla! Cały dochód przeznaczyła na szczytny cel

Viki Gabor wyrasta na wielką gwiazdę! Kariera młodej wokalistki rozpoczęła się od udziału w Voice Kids, a następnie w brawurowym stylu wygrała Eurowizję Junior. Niedawno do sprzedaży trafił jej najnowszy singiel "Superhero", dzięki któremu triumfowała w Gliwicach, powtarzając eurowizyjny sukces Roksany Węgiel sprzed roku. Viki Gabor przyznała jednak, że nie zarobi nic na sprzedaży singla, ponieważ cały dochód przeznaczy na szczytny cel. Jaki?

Viki Gabor o zyskach z singla "Superhero"

Viki Gabor reprezentowała Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizji dla dzieci. Piosenka, którą przygotowała na to wydarzenie nosi tytuł "Superhero" i zawiera bardzo ważne przesłanie. Młoda wokalistka pragnie w niej zwrócić uwagę młodego pokolenia i nie tylko na problemy ekologiczne. W wywiadach niejednokrotnie podkreślała, że ludzie powinni sobie uświadomić, że planeta to ich dom i to oni muszą się o niego zatroszczyć. Kilka dni temu do sprzedaży trafiła pierwsza płyta z eurowizyjnym singlem Viki Gabor. Piosenkarka poinformowała, że cały zysk przeznaczy na walkę z zanieczyszczeniem środowiska.

Tak jak obiecałam zdradzam ostatnią tajemnicę związaną z premierą - CAŁY dochód ze sprzedaży płyty przeznaczam na walkę z zanieczyszczeniem środowiska. To, o czym śpiewam w tej piosence jest dla mnie bardzo ważne, i tak jak mówi tekst: jesteśmy superbohaterami, możemy uratować świat! Mam nadzieję, że małymi krokami, działając wspólnie uda nam się osiągnąć więcej!

Mało kto decyduje się na taki gest, a Viki Gabor jest dopiero na początku swojej kariery. Mała, wielka gwiazda! Przed Wiktorią teraz bardzo gorący okres. Zwyciężczyni Eurowizji Junior zagra swój pierwszy sylwestrowy koncert w TVP, na którym będzie wielką gwiazdą!

