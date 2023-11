"Nie mogę w to uwierzyć! To najlepszy dzień mojego życia!”, krzyczała podekscytowana Wiktoria „Viki” Gabor (12), kiedy na scenie odbierała statuetkę dla zwyciężczyni Eurowizji Junior 2019. Rok wcześniej podobną radość przeżywała Roksana Węgiel (14). Obie wokalistki zaczynały od „The Voice Kids”, obie są też pod skrzydłami wytwórni muzycznej Universal Music Polska. Viki idzie tą samą drogą co Roksana. Po wygranej w konkursie czeka ją teraz występ na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem w TVP, a potem udział w roli gościa specjalnego m.in. w „Jaka to melodia?”. Co zmieniło w jej życiu to zwycięstwo?

Reklama

„Stałam się bardziej rozpoznawalna, mam więcej fanów i obserwatorów na Instagramie. Lubię, jak się dużo dzieje wokół mnie”, skomentowała.