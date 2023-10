Ostatni czas był niezwykle ważny w karierze Viki Gabor. We wrześniu po raz pierwszy wystąpiła na opolskim festiwalu. Tego samego dnia odebrała podwójnie platynową płytę za singiel "Superhero", którym niemalże rok wcześniej wygrała Eurowizję Junior. Tego samego dnia do sprzedaży trafiła również jej debiutancka płyta! Całkiem sporo jak na jeden dzień z życia 13-letniej gwiazdy muzyki.

Album "Getaway (Into My Imagination)" Viki Gabor naprawdę robi wrażenie! Poprosiliśmy nastolatkę, aby wskazała swój ulubiony utwór. Okazuje się, że na początku wcale nie była do niego przekonana! Oglądając nasze wideo, dowiecie się, co jeszcze Viki zdradziła nam na temat swojej pierwszej płyty.

Viki Gabor cieszy się z debiutanckiej płyty! Wrzesień jest przełomowym miesiącem w jej karierze. Wiele się zadziało!

