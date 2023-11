Victoria's Secret w Rossmannie! To wspaniała wiadomość dla wszystkich fanek tej bieliźniarskiej marki, która zajmuje się sprzedażą również piżam, kosmetyków oraz akcesoriów, w tym plecaków, torebek, kosmetyczek czy portfeli. Od 16 do 30 listopada (lub do wyczerpania zapasów) w Rossmannie będzie można kupić wybrane produkty marki Victoria's Secret w okazyjnych cenach. Sami zobaczcie, na co warto zapolować - to świetna okazja tuż przed świętami, żeby wybrać dla bliskich prezenty!

Victoria's Secret w Rossmannie - co warto kupić?

plecaki - od 99,99 do 129,99 zł (plecaki w regularnej cenie kosztują nawet 250 zł)

Przypomnijmy, promocja w Rossmannie na produkty Victoria's Secret obowiązuje o 16 do 30 listopada. Na produkty możecie polować zarówno w sklepach stacjonarnych Rossmanna, jak i w sklepach internetowych. Większość produktów to idealny pomysł na świąteczny prezent - dla ukochanej osoby, albo... dla siebie ;). Skusicie się?