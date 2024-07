Victoria Beckham to najsłynniejsza WAGs na świecie. Żona znanego piłkarza, Davida Beckhama nie próżnuje, jak mogłoby się większości wydawać. Była członkini Spice Girls stworzyła własną markę, która prężnie się rozwija i kreuje trendy. Zobacz: Victoria Beckham cała w trendach. Tak należy ubierać się tej jesieni

Beckham zadziwia nie tylko swoimi sukcesami i osiągnięciami, bo nie należy zapominać, że w tym wszystkim jest też żoną i matką. Kobiety z całego świata zastanawiają się, co ona robi, że ma taką figurę. W wieku 40 lat Victoria ma idealną talię, długie nogi, a wszystko co na siebie włoży wygląda doskonale. Otóż żona piłkarza spożywa trzy rzeczy, które pozwalają jej na utrzymanie takiej sylwetki. Są to sok z jęczmienia, jagody acai i pyłek pszczeli.

Produkty te są stosunkowo drogie i nie można ich nabyć w zwykłym sklepie, ale nabywców na nie nie brakuje, a nasze dwie trenerki - Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska z pewnością byłyby dumne z projektantki.

