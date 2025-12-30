Stwardzenie zanikowe boczne (znane szerzej jako ALS) to nieuleczalna do dzisiaj choroba objawiająca się stopniowym zanikiem mięśni i utratą sprawności ruchowej, co w konsekwencji w bardzo dużym stopniu ogranicza samodzielność osób na nią chorujących. Obecnie leczenie ALS polega wyłącznie na łagodzeniu objawów oraz spowalnianiu rozwijania się kolejnych symptomów. O bezlitosnej chorobie zrobiło się głośno przez przypadek znanego milionom widzów aktora.

Eric Dane jest nieuleczalnie chory. Traci władzę nad ciałem

Eric Dane to światowej sławy aktor, który zaskarbił sobie sympatię widzów między innymi dzięki rolom w serialach "Chirurdzy" oraz "Euforia", które niemalże natychmiastowo po premierze stawały się międzynarodowymi hitami. Życie 52-letniego aktora diametralnie zmieniło się kilka miesięcy temu, kiedy zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Dziś wymaga całodobowej opieki, co jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla niego, jak i jego bliskich.

Rebecca Gayheart o opiece nad aktorem: "na chwilę się poddałam"

Po aż siedmioletniej separacji żona Erica i matka ich dwóch córek postanowiła unieważnić rozwód i wspierać męża w nieuleczalnej chorobie. Jak sama przyznała, codzienna opieka nad aktorem to wielka odpowiedzialność i wielozadaniowe wyzwanie. Oprócz fizycznej obecności przy chorym każdego dnia kobieta dopełnia też skomplikowanych formalności, chcąc zapewnić małżonkowi jak najlepszą opiekę medyczną.

Firma ubezpieczeniowa odmawia tego, o co się wnioskuje, trzeba się odwoływać, później znów składać wnioski. Usłyszałam: 'Możesz składać wnioski, a ja będę je odrzucać'. Pomyślałam: 'To się nie uda'. Na chwilę się poddałam, ale potem się zawzięłam. Byłam zdeterminowana relacjonuje Gayheart w swoim felietonie

Po wielu staraniach Rebecca Gayheart zdobyła całodobową opiekę medyczną dla męża, choć nie na każdy dzień. Wciąż sama często opiekuje się schorowanym mężem. Zdradziła też, że niestety nie może liczyć na duże wsparcie bliskich.

Ostatnio miałam 12-godzinną zmianę, ale nie mogłam być przy nim przez cały czas - udało mi się tylko przez cztery godziny ze względu na zajęcia dzieci.(...) Jest sporo osób, które kiedyś były obecne w moim życiu, a teraz zastanawiam się: gdzie się podziali? Większość ludzi nie radzi sobie w takich momentach, bo to wszystko jest bardzo trudne. Dlatego nie mam żalu do nikogo, kto się nie pojawił otwarcie przyznała Gayheart

