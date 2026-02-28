Artur Boruc to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy, a jego życie prywatne nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Internauci chętnie śledzą media społecznościowe gwiazdora i aktywnie komentują każdy jego wpis. Zdjęcie, które pojawiło się ostatnio na Instagramie sportowca wzbudziło szczególne zainteresowanie jego odbiorców.

Artur Boruc budzi emocje

Artur Boruc to postać, która w polskim futbolu zawsze przyciągała uwagę - nie tylko ze względu na swoje umiejętności między słupkami, ale też życiowy temperament. Przez lata brylował jako bramkarz w Legii Warszawa, zrobił furorę w Celticu Glasgow, a później bronił w Serie A i Premier League, kończąc karierę z sukcesami i 65 występami w reprezentacji Polski. Zarówno na boisku, jak i poza nim potrafił być kontrowersyjny - od prowokacyjnych gestów w derbach Old Firm po burzliwe relacje z fanami i mediami, które często opisywały jego kolejne ruchy.

Prywatnie Boruc przeszedł przez sporo - od strat w rodzinie, przez rozwód i nowe związki, po otwarte opowieści o trudnych chwilach po zakończeniu piłkarskiej kariery i pracy nad sobą. Znany jest też z oryginalnych poglądów i szczerych wyznań w mediach, co regularnie pojawia się w wywiadach i podcastach. Oprócz tego chętnie utrzymuje kontakt z fanami - aktywnie publikuje zdjęcia i fragmenty swojego życia na profilach w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje zarówno rodzinne, jak i osobiste momenty z codzienności.

Artur Boruc zaskoczył metamorfozą

Na oficjalnym profilu Artura Boruca na Instagramie pojawiło się ostatnio zdjęcie, które wywołało szczególne zainteresowanie internautów. Piłkarz zapozował do kadru z synem, jednak ich uwagę zwróciło zupełnie co innego. Fani sportowca skupili się na jego nowym, śnieżnobiałym uśmiechu. Metamorfoza uzębienia gwiazdora futbolu odbiła się wyjątkowo szerokim echem w mediach społecznościowych.

Idealna reklama pasty do zębów napisał jeden z internautów.

Niestety nie zabrakło również uszczypliwości: "Ale klawiatura błyszczy"; "Te zęby, wybaczcie, ale tak komicznie u niektórych wyglądają, a myślą, że są fajne" - czytamy w dalszej części komentarzy.

Artur Boruc przeszedł metamorfozę uśmiechu fot. Instagram @arturboruc