Małgorzata Główka z zespołu Camasutra w programie na żywo opowiedziała o swoim dramacie. Gwiazda disco polo niedawno dowiedziała się, że jej siedmioletni synek zachorował na raka. Słowa Małgorzaty Główki poruszają do łez.

Dramatyczna relacja Małgorzaty Główki na antenie Polsatu

W niedzielny poranek w programie "Halo tu Polsat" Małgorzata Główka, wokalistka zespołu disco polo Camasutra, po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tragedii, która dotknęła jej rodzinę. Artystka wychowuje siedmioletnie bliźniaki - Zosię i Stasia. Już od narodzin jej córka Zosia zmaga się z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym. Dziecko wymaga nieustannej, kosztownej rehabilitacji i leczenia.

Podczas wywiadu Małgorzata Główka przyznała, że przez lata starała się nie ujawniać publicznie szczegółów rodzinnych dramatów. Decyzja o szczerym wyznaniu zapadła latem 2025 roku, przy okazji koncertu charytatywnego na rzecz jej córki. To właśnie wtedy wyszło na jaw, że córka gwiazdy disco polo jest ciężko chora. Teraz okazuje się, że z ciężką chorobą zmaga się również jej synek.

Choroba córki i druzgocąca diagnoza syna

Kiedy wydawało się, że rodzina Główków opanowała najtrudniejsze momenty, pod koniec ubiegłego roku spadł na nich kolejny cios. Syn Stasio, trafił do Centrum Zdrowia w Warszawie. W grudniu, dzień przed planowaną wizytą Małgorzaty Główki w "Halo tu Polsat" jej syn trafił do szpitala. Diagnoza była wstrząsająca - nowotwór złośliwy móżdżku.

Dzień przed realizacją programu trafiliśmy na onkologię z synem do Centrum Zdrowia tutaj w Warszawie i okazało się, że ma nowotwór złośliwy móżdżku. No i nasza gehenna się zaczęła po raz drugi. Myśleliśmy, że to coś lżejszego, że to zwykła torbiel. Każdy czuje się bezsilny, kiedy słyszy: ''mamo, czy ja umrę?''. On ma tylko 6,5 roku, leczenie będzie trwało półtora roku wyznała gwiazda disco polo.

Wywiad z Małgorzatą Główką, która opowiedziała o swoim dramacie, poruszyła widzów Polsatu. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Oglądałam, niezwykła rozmowa pełna wzruszeń, sama płakałam. Już dawno w telewizji nie widziałam takiej wartościowej rozmowy. Zdrowia dla wszystkich

Łzy same lecą... Dużo siły i zdrowia dla Was komentują internauci.

