Joanna Lazer, znana jako wokalistka zespołu Red Lips, opublikowała na swoim profilu na Instagramie osobisty i poruszający wpis. Zdecydowała się podzielić bolesnym doświadczeniem, które wydarzyło się cztery lata temu, właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jak wyznała, to wtedy doświadczyła pierwszego poronienia.

Bolesna strata Joanny Lazer

Artystka opisała dramatyczne chwile spędzone w szpitalu, gdzie trafiła na oddział patologii ciąży. Nie było wtedy ani choinki, ani kolęd – jedynie cisza i oczekiwanie na zabieg, który miał zakończyć to, co dopiero zaczynało się rozwijać w jej ciele. Lazer nazwała to przeżycie „pierwszym pęknięciem serca, o którym nikt nie uczy, jak się je składa z powrotem”.

Opis Joanny Lazer pełen był emocji. Wspominała, że wówczas Święta Bożego Narodzenia straciły dla niej swój blask. Zamiast rodzinnego ciepła była samotność i ból.

Święta są dla mnie czymś więcej niż dekoracją. Są zatrzymaniem. Ciszą między oddechami. Czasem – bardzo bolesną. Bo prawda jest taka, że to są moje pierwsze naprawdę szczęśliwe Święta od wielu lat. Cztery lata temu chciałam, żeby ten czas… zniknął. Żeby ktoś wykreślił go z kalendarza. Nie było choinki. Nie było kolęd. Była wielka cisza… Był szpital. Oddział patologii ciąży. I ja — czekająca. Na zabieg. Na koniec czegoś, co dopiero co zaczęło się we mnie rodzić. To było moje pierwsze poronienie. Pierwsze pęknięcie serca, o którym nikt nie uczy, jak się je składa z powrotem.

Emocjonalny apel Joanny Lazer do kobiet po poronieniu

W swoim wpisie Lazer zwróciła się do innych kobiet, które również doświadczyły poronienia. Napisała, że choć może teraz nie mają siły, by w to uwierzyć, ból, którego doświadczają, nie musi być końcem ich drogi.

Jeśli czytasz to dziś i czujesz, że Święta Cię omijają… jeśli boli Cię każdy rodzinny kadr, każda bombka, każde ''wesołych''… jeśli jesteś w miejscu, w którym ja byłam wtedy — chcę, żebyś wiedziała jedno: to miejsce nie jest Twoim końcem. Choć dziś może nie masz siły w to uwierzyć i to wszystko jest zbyt ciężkie.. Choć dziś może nie ma w Tobie żadnej radości..

Cztery lata po tamtym bolesnym wydarzeniu, Joanna Lazer została mamą. We wrześniu powitała na świecie długo wyczekiwanego syna – Gustawa. Artystka podkreśliła, że tamte najciemniejsze święta nie były końcem, lecz początkiem trudnej, ale prowadzącej do życia drogi.

