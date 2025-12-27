Uwielbiana polska wokalistka w święta straciła ciążę. Teraz ujawnia: "Samotność, która boli fizycznie"
Ceniona polska artystka podzieliła się z odbiorcami traumatycznym doświadczeniem. Przeżyła stratę ciąży, co na długo zmieniło jej życie. Teraz otworzyła się przed fanami.
Joanna Lazer, znana jako wokalistka zespołu Red Lips, opublikowała na swoim profilu na Instagramie osobisty i poruszający wpis. Zdecydowała się podzielić bolesnym doświadczeniem, które wydarzyło się cztery lata temu, właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jak wyznała, to wtedy doświadczyła pierwszego poronienia.
Bolesna strata Joanny Lazer
Artystka opisała dramatyczne chwile spędzone w szpitalu, gdzie trafiła na oddział patologii ciąży. Nie było wtedy ani choinki, ani kolęd – jedynie cisza i oczekiwanie na zabieg, który miał zakończyć to, co dopiero zaczynało się rozwijać w jej ciele. Lazer nazwała to przeżycie „pierwszym pęknięciem serca, o którym nikt nie uczy, jak się je składa z powrotem”.
Opis Joanny Lazer pełen był emocji. Wspominała, że wówczas Święta Bożego Narodzenia straciły dla niej swój blask. Zamiast rodzinnego ciepła była samotność i ból.
Święta są dla mnie czymś więcej niż dekoracją. Są zatrzymaniem. Ciszą między oddechami. Czasem – bardzo bolesną. Bo prawda jest taka, że to są moje pierwsze naprawdę szczęśliwe Święta od wielu lat. Cztery lata temu chciałam, żeby ten czas… zniknął. Żeby ktoś wykreślił go z kalendarza. Nie było choinki. Nie było kolęd. Była wielka cisza… Był szpital. Oddział patologii ciąży. I ja — czekająca. Na zabieg. Na koniec czegoś, co dopiero co zaczęło się we mnie rodzić. To było moje pierwsze poronienie. Pierwsze pęknięcie serca, o którym nikt nie uczy, jak się je składa z powrotem.
Emocjonalny apel Joanny Lazer do kobiet po poronieniu
W swoim wpisie Lazer zwróciła się do innych kobiet, które również doświadczyły poronienia. Napisała, że choć może teraz nie mają siły, by w to uwierzyć, ból, którego doświadczają, nie musi być końcem ich drogi.
Jeśli czytasz to dziś i czujesz, że Święta Cię omijają… jeśli boli Cię każdy rodzinny kadr, każda bombka, każde ''wesołych''… jeśli jesteś w miejscu, w którym ja byłam wtedy — chcę, żebyś wiedziała jedno: to miejsce nie jest Twoim końcem. Choć dziś może nie masz siły w to uwierzyć i to wszystko jest zbyt ciężkie.. Choć dziś może nie ma w Tobie żadnej radości..
Cztery lata po tamtym bolesnym wydarzeniu, Joanna Lazer została mamą. We wrześniu powitała na świecie długo wyczekiwanego syna – Gustawa. Artystka podkreśliła, że tamte najciemniejsze święta nie były końcem, lecz początkiem trudnej, ale prowadzącej do życia drogi.
