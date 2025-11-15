Anna Maria Wesołowska wróciła do TV. Sześcioro wnuków i nowe życie

Anna Maria Wesołowska ponownie pojawiła się na ekranach – tym razem jako gość programu „Mówię Wam” emitowanego w TVN7. Była sędzia, która przez lata gościła w domach Polaków w popularnym programie sądowym, zaskoczyła widzów swoim powrotem. Rozmowę przeprowadził dziennikarz Mateusz Hładki.

Po zakończeniu emisji swojego programu w 2021 roku, Wesołowska zniknęła z telewizji. Jej ponowne pojawienie się w mediach wywołało falę emocji i zainteresowania. 71-letnia prawniczka nie tylko pojawiła się publicznie, ale również otworzyła się na temat swojego życia prywatnego.

Anna Maria Wesołowska po odejściu z telewizji przeżyła dramat

W rozmowie Anna Maria Wesołowska ujawniła, że okres po zakończeniu pracy w telewizji był dla niej trudny. Zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym przeszła operację mózgu. Nie był to jednak jej jedyny cios – przeżyła także śmierć męża. Mimo tych doświadczeń, zachowała siłę i determinację. Jak przyznała, nie zamknęła się w domu ani nie zrezygnowała z aktywnego życia.

Anna Maria Wesołowska jest babcią sześciorga wnucząt. Zdradziła, jak dba o formę

W czasie programu „Mówię Wam” Anna Maria Wesołowska zdradziła, że jest dumną babcią sześciorga wnucząt w wieku: 4, 6, 8, 9, 13 i 15 lat. Ujawniła również, że ma dwie córki, z których jedna wychowuje aż pięcioro dzieci. Obie córki poszły w jej ślady i wspólnie prowadzą kancelarię adwokacką w Łodzi.

Ile wnuków mam? Sześcioro. 4, 6, 8, 9, 13 i 15 lat. Córki dwie, ale jedna ma pięcioro. Babcia ma co robić. skwitowała z uśmiechem Anna Maria Wesołowska.

W czasie wywiadu nie zabrakło również pytania o tajemnicę jej znakomitej kondycji i młodzieńczego wyglądu. Anna Maria Wesołowska wyznała, że jej recepta jest bardzo prosta. Podkreśliła, że szacunek do innych oraz pozytywne relacje z ludźmi mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Jej styl życia pokazuje, że do zachowania dobrej formy nie zawsze potrzeba skomplikowanych diet czy intensywnych treningów.

Nie palę, nie piję i szanuję ludzi. Jeżeli szanujemy ludzi, lubimy siebie nawzajem, nie dajemy sobą manipulować, wyciągamy z siebie to, co najlepsze i dajemy z siebie wszystko, to nie musimy specjalnie już dbać wyjaśniła.

Czym zajmuje się dziś była sędzia Anna Maria Wesołowska?

Mimo przejścia w stan spoczynku, Anna Maria Wesołowska nie przestała działać zawodowo. Obecnie zajmuje się pisaniem książek i prowadzi działalność edukacyjną w całej Polsce. Jej celem jest szerzenie wiedzy prawnej wśród młodzieży.

Podróżując po kraju, spotyka się z uczniami i prowadzi wykłady, których tematyka koncentruje się na prawach obywatelskich i roli prawa w życiu codziennym. Dzięki swojej charyzmie i doświadczeniu zawodowemu, cieszy się dużym uznaniem nie tylko w środowisku prawniczym, ale i wśród młodego pokolenia.

