Marcelina Zawadzka zaledwie kilka dni temu ogłosiła, że razem z ukochanym i synkiem wyprowadzają się z Polski. W ostatnim czasie cała rodzinka mieszkała w Sopocie, ale teraz nadszedł czas na wielkie zmiany. Jak informują media, Marcelina Zawadzka przeprowadziła się do Dubaju. To jednak nie koniec wieści. Gwiazda Polsatu ogłosiła, że właśnie dziś ma prawdziwe powody do świętowania.

Marcelina Zawadzka świętuje pierwsze urodziny synka

Dokładnie 9 października 2024 roku Marcelina Zawadzka urodziła. Na świecie pojawił się wówczas synek gwiazdy Polsatu. Marcelina Zawadzka dopiero kilka dni po porodzie ogłosiła radosne wieści zdradzając przy okazji, że jej synek ma na imię Leonidas. "Synku nawet nie wiesz, jak się cieszymy, że już jesteś z nami" pisała wówczas świeżo upieczona mama.

Choć trudno w to uwierzyć to od narodzin synka Marceliny Zawadzkiej właśnie dziś mija już rok. Prowadząca "Farmy" podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie malutkiego Leonidasa i dodała wzruszający wpis:

Brak mi słów by opisać ten rok! Pełen wspaniałości i skrajności. Tyle ciepła i pokładów dobra to nigdy nie otrzymałam co od tej kruszyny! Świat pędzi - mnie dziś zatrzymało. Witaj Leonidas to już rok napisała Marcelina Zawadzka.

Marcelina Zawadzka wyprowadziła się z Polski

Tuż przed pierwszymi urodzinami małego Leonidasa Marcelina Zawadzka podjęła ważną decyzję i razem ze swoją rodziną wyprowadziła się z Polski. Pożegnanie z domem w Sopocie było dla niej wyjątkowym przeżyciem, co opisała w poście na Instagramie.

Wierzę, że do Sopotu jeszcze wrócimy, jednak teraz mamy tyle pięknych planów i życia… do zrealizowania. Zamieszkam w miejscu, które jest dla mnie szczególne, plus wyjeżdżamy teraz za granicę. Jak na ''roczną mamę'' to duża zmiana ale wiem i czuję całą sobą, że to będzie piękna przygoda napisała ostatnio w mediach społecznościowych.

Marcelina Zawadzka nie zdradziła, gdzie teraz zamieszka, ale według ustaleń mediów, gwiazda zamieszka w Dubaju.

