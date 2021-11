Uśmiechnięta Agnieszka Woźniak-Starak w kapeluszu za 2 tysiące wychodzi ze studia "DDTVN". Zdjęcia paparazzi! 

Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła z "Dzień Dobry TVN". Gwiazda porzuciła już letnie trendy i stawia przede wszystkim na modne ubrania na wczesną jesień 2020. W takim właśnie tonie utrzymana była jej ostatnia stylizacja, w której zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na piękną czarną sukienkę midi w drobne czerwone kwiatki oraz na jej ciężkie czarne botki, które zostały okrzyknięte największym hitem sezonu jesień-zima 2020/2021. Modne buty na jesień 2020 - to ten model będzie rządził tej jesieni! Agnieszka Woźniak-Starak zestawiła kwiecistą sukienkę midi z jeansową kurtką. Postawiła na dodatki w postaci złotej biżuterii na szyi i subtelnych srebrnych kolczyków, czarny pasek z Pegazem oraz właśnie na wcześniej wspomniane masywne buty idealne na jesień. Na botki w podobnym stylu zdecydowała się również Julia Wieniawa i Jessica Mercedes . One kochają modę i śledzą trendy - dlatego też wybór akurat takiego masywnego modelu nie może być przypadkiem! Zobacz także: Oto najmodniejsze jeansy na sezon jesień-zima 2020/21 Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na połączenie, które sprawdzi się zawsze! Sukienka midi w połączeniu z jeansową kataną to zdecydowanie look, który sprawdzi się w jesienne dni. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na czarne ciężkie botki. Taki model to must have zbliżającej się jedni. Czarne masywne botki lansowane są między innymi przez Pradę. To właśnie one sprawiły, że stylizacja nabrała nieco rockowego i cięższego klimatu. My to kupujemy! Jak wam się podoba jej look?