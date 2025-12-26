Urszula Dudziak, wybitna wokalistka jazzowa, 22 października skończyła 82 lata. Choć wiek mógłby sugerować zasłużony odpoczynek, artystka wciąż koncertuje. Nie wynika to wyłącznie z miłości do muzyki, ale także z konieczności finansowej. Jak sama przyznała, jej emerytura jest tak niska, że nie pozwala jej na godne życie. W rozmowie z mediami wyraziła głębokie rozczarowanie i oburzenie.

Tyle wynosi Emerytura Urszuli Dudziak

W jednym z wcześniejszych wywiadów Urszula Dudziak ujawniła, że otrzymuje emeryturę w wysokości 1600 zł. Do tego dochodzą tantiemy, jednak jak podkreśla artystka, te kwoty nie są wystarczające, by utrzymać się na poziomie odpowiadającym jej potrzebom. ZUS, według Dudziak, nie uwzględnia w należyty sposób wkładu artystów w kulturę narodową.

W rozmowie z serwisem Pomponik, Dudziak bez ogródek stwierdziła:

Z nami jest cienko, w ogóle państwo powinno się nami lepiej opiekować, dawać więcej pieniędzy w sztukę i powinniśmy mieć lepsze emerytury, bo mamy skromne. Wielu artystów, gdyby nie pracowało oprócz tego, to by im się bardzo źle wiodło

Piosenkarka zwróciła uwagę, że wielu artystów musi nadal pracować, by przeżyć. Brakuje systemowych rozwiązań, które umożliwiałyby im godne życie po zakończeniu kariery.

Powinno inwestować w to, żeby artyści mieli wybór: uczyć, przekazywać młodszej generacji swoje doświadczenie, swoją mądrość i tak dalej. Ja żyję z koncertów, więc wiadomo, że jakbym uczyła, to byłoby mi trudniej żyć na takim poziomie, na jakim żyję teraz

Emigracja skomplikowała jej sytuację

Sytuację emerytalną Urszuli Dudziak dodatkowo komplikuje fakt, że przez 13 lat mieszkała poza granicami Polski. W latach 70. wyjechała wraz z ówczesnym mężem Michałem Urbaniakiem najpierw do Szwecji, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Do kraju powróciła w 1985 roku. Okres ten wpłynął na wysokość składek emerytalnych, co obecnie odbija się na niskiej wypłacie z ZUS.

Artystka apeluje, by nie żałować środków na sztukę i jej twórców. Jej zdaniem, szczególna troska należy się tym artystom, którzy w przeszłości nie opłacali składek, ale wnieśli ogromny wkład w rozwój polskiej kultury.

Przecież artyści mają niesamowite pomysły: festiwale, koncerty, warsztaty, to wszystko powinno być sponsorowane (...). Jak jest artysta uznany, bo dużo zrobił, to oczywiście, że powinien być odpowiednio nagradzany. Teraz to jest skandal

fot. Adam Jankowski/East News

Zobacz także: Polsat nagle przekazał ws. "Farmy". Tego widzowie nie mogli się spodziewać