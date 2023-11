Dzisiejszy dzień (26 listopada) jest wyjątkowy dla Michała Szpaka i zapewne wszystkich jego fanów. Muzyk obchodzi swoje 28. urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy specjalne wideo z najważniejszymi kolorami życia dla autora hitu "Color Of Your Life". Co oznaczają dla Michała Szpaka takie barwy, jak: niebieski, zielony czy czerwony? Przekonajcie się, oglądając materiał wideo!

Reklama

Zobacz: Już jest nowy singiel Michała Szpaka! Czy „Don't Poison Your Heart’’ podbije zagraniczne listy przebojów?

Przeczytaj też: „Wyzywają mnie od ciot’’. Kontrowersyjne wyznanie Michała Szpaka!

Michał Szpak kończy 28 lat!

Michał Pańszczyk

Jakie są kolory życia Michała Szpaka? Zobaczcie wideo!

Reklama