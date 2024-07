1 z 8

Marina Łuczenko pierwszą połowę tego roku spędziła w Stanach Zjednoczonych. Piosenkarka nagrywała tam materiał na swoją drugą płytę i korzystała z uroków amerykańskiego życia. Wróciła jednak do Polski i znów zachwyciła wszystkich. Przypomnijmy: Piękna Marina wróciła z USA prosto na salony

3 lipca Łuczenko skończy 24 lata. Przyjaciele artystki nie zamierzali jednak czekać do środy i wyprawili Marinie przyjęcie-niespodziankę już wczoraj. Wzruszona gestem znajomych gwiazda nie ukrywała zachwytu i wzruszenia, a zdjęcia z imprezy umieściła na swoim Instagramie. Na urodzinowym przyjęciu pojawił się nawet brat Mariny, co do końca było trzymane w tajemnicy. Warto zwrócić też uwagę na tort, który przygotowano piosenkarce - z napisem "Nie Ma Jak Pompa" ;) Na jednym ze zdjęć można zobaczyć znanego polskiego piłkarza, Wojciecha Szczęsnego.

