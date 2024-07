Marina od kilku miesięcy pomieszkuje w Stanach. Relację z pobytu, podczas którego gwiazda nie tylko odpoczywa, ale i pracuje nad nowym materiałem, wokalistka zamieszcza na swoim Instagramie. Niemal codziennie pokazuje gdzie była, co robiła i co widziała. Gwiazda jednak postanowiła na chwilę wrócić do Polski, aby zagrać kilka koncertów. Ponadto od razu zaliczyła już pierwszą imprezę. Zobacz: Marina jak gwiazda Hollywood na Majówce w Nowym Jorku

Łuczenko znalazła się wśród gości corocznego eventu "Samochód Roku Playboy'a". Artystka pozując na czerwonym dywanie, jak zwykle postawiła na seksowną stylizację. Czarna rozkloszowana mini z koronkowymi wstawkami podkreśliła jej zgrabne nogi. Gwiazda swój look uzupełniła o botki na fantazyjnym obcasie z odkrytymi palcami i czarną torebkę. Sukienka, jak i dobór dodatków idealnie podkreśliły również kalifornijską opaleniznę Mariny.

Jak podoba się wam Marina w takim nieco minimalistycznym wydaniu?

Pozostałe gwiazdy na imprezie Samochód Roku Playboy'a 2013: