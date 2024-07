Joanna Moro 13 grudnia obchodzi swoje 31. urodziny! Jak aktorka chce je uczcić? Jak się dowiedzieliśmy, wyprawia wielką imprezę dla wszystkich znajomych! Zapytaliśmy Joasię o jej trzy życzenia - czego na swoje urodziny życzyłaby sobie najbardziej?

Jak myślicie, chciałaby kolejne dziecko, może lepszy samochód czy może zbudować domek letniskowy na Mazurach?

Moim największym życzeniem jest, aby moja rodzina cieszyła się zdrowiem i czasem, by móc ze sobą spędzać radosne chwile na podróżach i poznawaniu ludzi i innych kultur. Drugie moje życzenie to, aby kolejny rok wypełniony był w moim życiu tańcem, który kocham bezgranicznie. A trzecie to marzy mi się nowy projekt aktorski i rola, która byłaby dla mnie kolejnym ciekawym wyzwaniem zawodowym! - zdradza Party.pl Joanna Moro.