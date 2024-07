Po sukcesie serialu „Anna German” kariera Joanny Moro nabrała tempa.

Reklama

Zagrała w „Blondynce”, wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami” i... wróciła do gry w serialu „Barwy szczęścia”, w którego obsadzie była od samego początku w 2007 roku.

Czytaj także: Joanna Moro w Opolu.

Ale, jak napisał dziś „Fakt”, Moro nie zobaczymy już w serialu, bo... „ze współpracy z gwiazdą niezadowoleni byli producenci”. Powód? Trudny charakter Joanny Moro i gwiazdorzenie spowodowały, że podobno scenarzyści postanowili nie rozwijać dalej wątku jej postaci.

Joanna Moro wyrzucona z "Barw Szczęścia"?



Co na to produkcja serialu „Barwy szczęścia”?



Joanna Moro grała w „Barwach Szczęścia” od początku istnienia tego serialu, ale zawsze z długimi przerwami. Teraz znowu nie zobaczymy jej w nowym sezonie, ale niewykluczone, że w przyszłości powróci do serialu. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby komukolwiek z produkcji źle się z panią Joanną pracowało. Aktorka ma teraz inne wyzwania zawodowe – mówi nam Karolina Baranowska z MTL MaxFilm.

Zobacz także

Jak się dowiedzieliśmy, Joanna Moro nie była na planie „Barw Szczęścia” od ośmiu miesięcy. Fani gwiazdy mogli oglądać ją w serialu ostatni raz pod koniec marca. Kto wie może znowu powróci.

A co na to wszystko Joanna Moro? Z blondynki stała się brunetką (na planie serialu "Blondynka") i chyba nawet nie wie, że rozpętała się mała afera.



Zobacz na Polki.pl: Joanna Moro w seksownych koronkach.

A wy chcielibyście oglądać ją dalej w roli asystentki postaci Katarzyny Zielińskiej? Czy może Joanna powinna dać sobie z tą rolą spokój?