Największym hitem z międzynarodowej płyty Górniak był utwór "When You Come Back To Me" - piosenka stała się przebojem w Skandynawii, Portugalii i w krajach azjatyckich. Teledysk do tego utworu doszedł do 3. miejsca azjatyckiej listy przebojów MTV, tuż za Spice Girls i Madonną.