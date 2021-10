Urodzinowy konkurs Party. Świętuj z nami 14. urodziny i wygraj!

Już w poniedziałek 11 kwietnia w Krakowie odbędzie się wielki koncert Mariah Carey! Gwiazda wystąpi w TAURON Arenie Kraków w ramach trasy koncertowej "Sweet Sweet Fantasy Tour". To będzie jej pierwszy koncert w naszym kraju, dlatego na występ artystki do stolicy Małopolski wybiera się tysiące jej fanów. Mariah wykona swoje największe hity, wśród których usłyszymy m.in. „We Belong Together”„Hero”, „Fantasy”, czy „Always Be My Baby”. Piosenkarka jest gwiazdą światowego formatu, a do tego artystką, której koncerty zapierające dech w piersiach! Nie udało Ci się zdobyć biletu na jej koncert? Nic straconego! Konkurs Party.pl - zaproszenia na koncert i spotkanie z Mariah Carey Do wygrania w naszym konkursie - dwa bilety na koncert Mariah Carey oraz możliwość spotkania z gwiazdą w cztery oczy! Ten wyjątkowy zaszczyt spotka zwycięzcę konkursu oraz jego osobę towarzyszącą. Co trzeba zrobić? Odpowiedź w ciekawy sposób na pozdrowienia od Mariah! Napisz na kartce pozdrowienia dla gwiazdy i zrób sobie z nią zdjęcie, a następnie umieść je na Facebooku Party.pl pod tym linkiem . Autor najciekawszego zdjęcia otrzyma nagrody - dwa bilety na koncert oraz możliwość spotkania z gwiazdą! Masz czas do soboty do końca dnia! Regulamin konkurs znajdziesz pod tym linkiem . Zapraszamy do zabawy!