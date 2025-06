Anna i Robert Lewandowscy to niezaprzeczalnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. I choć sportowe małżeństwo na początku rodzicielstwa stroniło od blasków fleszy, ukrywając wizerunek swoich córek, to na przestrzeni lat ich stosunek do upubliczniania rodzinnych kadrów diametralnie się zmienił. Dziś małżonkowie chętnie dzielą się w sieci uroczymi kadrami z małą Klarą i Laurą. Zobaczcie, jak wspólnie świętowali Dzień Dziecka.

Reklama

Tak Anna i Robert Lewandowscy świętowali Dzień Dziecka

Pomimo iż początkowo wizerunek Klary i Laury Lewandowskich owiany był tajemnicą, a ich rodzice zmyślnie ukrywali twarze dziewczynek, to zakrywając je dłońmi, to emotkami, to znów publikując jedynie plecy swoich córek, dziś sportowe małżeństwo już nie ma zamiaru tego robić. Ostatnio Anna Lewandowska pokazała uroczy kadr z Klarą, publikując w sieci selfie z córeczką i pisząc o dumie. Również z okazji Dnia Dziecka Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się pochwalić na Instagramie swoimi pociechami.

Here’s to loud laughs, and big dreams! Happy Children’s Day - napisała na Instagramie Anna Lewandowska.

"Oto głośne śmiechy i wielkie marzenia! Wesołego Dnia Dziecka" - brzmiał podpis zdjęcia, na którym Anna i Robert Lewandowscy pozują wraz z Klarą i Laurą. Tego dnia rodzina zdecydowała się na bliźniacze stylizacje, podczas gdy Anna i Robert Lewandowscy postawili na białe topy, czarne krótkie spodenki i kremowe buty, ich córeczki miały identyczne, sportowe, czarne total looki.

Piękna rodzinka.

Starsza podobna do mamy, młodsza do taty.

Widać szczęście w oczach - komentują zachwyceni internauci.

Anna i Robert Lewandowscy na romantycznych kadrach podczas Formuły 1

Okazuje się, że tegoroczny Dzień Dziecka był naprawdę emocjonujący w rodzinie Lewandowskich. Sportowe małżeństwo nie tylko spędziło czas z córkami, ale też wzięło udział w wyborach prezydenckich 2025, dzieląc się na InstaStories kadrami z lokalu wyborczego. Po oddaniu głosów zakochani wybrali się na wyścigi Formuły 1 w Barcelonie, a my patrzymy tylko na stylizację Anny Lewandowskiej.

Bliźniacze looki ze zdjęcia w towarzystwie córeczek, małżonkowie zamienili na inne, równie komfortowe i stylowe looki. Robert Lewandowski postawił na klasyczny, beżowy top polo w stylu "old money", który zestawił z białymi shortami, z kolei Anna Lewandowska zdecydowała się na białą, oversizową koszulkę z krótkim rękawem, czarne buty za kostkę typu "workery" oraz modną, sportową, dopasowaną mini od MISBHV z charakterystycznym dla marki kontrastowym panelem oraz okazałym logo. Jeśli spodobał wam się ten model, musicie liczyć się z wydatkiem 350 złotych.

Mini spódnice w stylu Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska od lat uchodzi za ikonę stylu, a niemal każda jej stylizacja jest szeroko komentowana przez opinię publiczną. Ostatnio Anna Lewandowska zachwyciła modnymi spodniami rodem z lat 90., a teraz jej spódnica, w jakiej pojawiła się podczas Formuły 1 jest na ustach internautów. Mini spódniczka typu bodycon, czyli maksymalnie przylegająca do ciała, to must have w szafach trendsetterek. Doskonale podkreśla sylwetkę, ale nieumiejętnie dobrana może grozić modową wpadką.

Mini spódniczki w stylu Anny Lewandowskiej znalazłam dla was w znanych i lubianych sieciówkach. W House za 49,99 złotych kupicie klasyczną, czarną mini spódnicę typu bodycon.

Dopasowana mini spódnica z House za 49,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Jeśli jesteście fankami ciekawych faktur, to w H&M za 109,99 złotych znalazłam dla was podkreślającą figurę, dopasowaną mini spódniczkę z dzianiny w warkoczowy splot z ozdobnymi guziczkami w stylu "old money".

Dopasowana mini spódnica z H&M za 109,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Z kolei w Reserved za 119,99 złotych kupicie dopasowaną mini spódnicę z lnem z ozdobnymi, brązowymi koralikami, imitującymi bursztyn.

Dopasowana mini spódnica z Reserved za 119,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Zobacz także:

Reklama