W ostatnim show Kuby Wojewódzkiego gościem był Hubert Urbański, niegdyś jedna z największych gwiazd stacji TVN. W show opowiadał o tym, w jaki sposób stracił pracę w TVP oraz jak został o tym poinforomowany. Okazuje się, że nie wszystko przebiegało tak jak powinno (zobacz: Urbański wyżalił się Wojewódzkiemu w jaki sposób został zwolniony z TVP)

Jego udział w show Kuby Wojewódzkiego nie wydaje się jednak być przypadkowy. Jak podają Wirtualne Media Urbański dostał nowy program w telewizji TTV, która należy do Grupy TVNu. Dziennikarz poprowadzi program związany właśnie z ...pracą. Gwiazdor będzie podejmował różnego rodzaju zadania, by pokazać czym jest "uczciwa robota". Jeśli uda mu się dojść do porozumienia z władzami stacji, jego program zobaczymy już jesienią tego roku.

Kto jak kto, ale wydaje się,że Urbański będzie idealnym gospodarzem takiej produkcji.

