Chociaż „Taniec z Gwiazdami” jeszcze się nie wystartował, to występujące w nim gwiazdy już rozpoczęły rywalizację. Okazuje się, że jednym z pierwszych, który zakpił ze swojego kolegi z programu jest Zbigniew Urbański! Były mąż Katarzyny Skrzyneckiej najwyraźniej nie polubił Michała Szpaka i raczej nie wróży mu wielkiego sukcesu...

- Szpak to nie ptak, więc wysoko nie poleci- napisał na jednym z portali społecznościowych.

Wpis kolegi z programu nie spodobał się Michałowi Szpakowi, który postanowił odpowiedzieć Urbańskiemu na łamach jednego z tygodników.

- To jest po prostu zaściankowe! Idę do programu nie po Kryształową Kulę, ale aby dobrze się bawić i nauczyć się świetnie tańczyć. Nie rywalizuję z nikim. Liczyłem na świetną atmosferę. Sam nikomu nie zazdroszczę, bo wiem, że zła energia wraca w dwójnasób- wyznał „Na żywo” młody artysta.

Wygląda na to, że szykuje się ostra rywalizacja między uczestnikami tanecznego show. Myślicie, że dojdzie do wymiany słów przed kamerami w studiu?