W ostatnich tygodniach głośno jest o spektaklu, który reżyseruje Janusz Józefowicz - "Legalna blondynka", w którym podobno miała zagrać Doda. Ostatecznie do tej roli obsadzono Barbarę Kurdej-Szatan, która w jednym z wywiadów zdradziła jakim reżyserem jest ukochany Nataszy Urbańskiej. Zobacz: Kurdej-Szatan zagra u Józefowicza. Aktorka zdradza jakim jest reżyserem

Okazało się później, że do obsady w roli blondynki dołączy także Urbańska, ponieważ dyrektor Teatru Variete, Janusz Szydłowski, bardzo chciał zobaczyć gwiazdę na deskach teatru. Aktorka bardzo ucieszyła się na to nowe wyzwanie, zwłaszcza, że będzie grać z Kurdej-Szatan, którą sama zasugerowała:

Kiedy Janusz szukał kandydatki do głównej roli, sama zaproponowałam Basię i ta sugestia okazała się trafna. Wiem, że dyrektor Teatru Variete, Janusz Szydłowski, od początku chciał, żebym to ja zagrała tę rolę, i teraz będziemy z Basią grać na zmianę tę rolę. - mówi Urbańska we "Fleszu".