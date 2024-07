Okres świąteczny to idealny czas na spędzenie więcej czasu z rodziną. To także moment, kiedy w telewizji możemy obejrzeć swoje ulubione filmy takie jak "Kevin sam w domu" czy "To właśnie miłość". Stacje w tym roku oferują właśnie takie, sprawdzone hity. Zobacz: Co na święta oglądać w telewizji? Stacje postawiły na sprawdzone hity

Gwiazdy także mają swoje sprawdzone pozycje, jeśli chodzi o filmy i seriale, które najbardziej lubią oglądać w tym okresie. Ostatnio na swoim profilu na Facebooku Shakira postanowiła podzielić się tym, co ona najchętniej zobaczy w telewizji. Zaskakujące jest to, że postawiła na sprawdzone komedie, bez których tak naprawdę nie ma świąt. "Kevin sam w domu" i "Elf" to nieodłączny element wigilijny nawet u takiej seksbomby. Wokalistka dodała zdjęcie, które podpisała:

Kocham bożonarodzeniowe filmy! Te dwa są wśród moich ulubionych....

A jakie są wasze?

