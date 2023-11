Dziś o godzinie 21.30 w TVN i player.pl premiera 9. edycji Top Model! W programie takim jak ten nie tylko modelki i modele wyglądają perfekcyjnie. Jurorzy także, a może nawet przede wszystkim! Kto dba o look Kasi Sokołowskiej?

Ulubione kosmetyki Kasi Sokołowskiej

Kasia Sokołowska – wielokrotna jurorka Top Model, a także reżyserka najważniejszych polskich pokazów mody i właścicielka marki Emeralds and Crocodiles – kocha wyzwania i żyje w ciągłym biegu, jednak zawsze wygląda fantastycznie. To między innymi zasługa kosmetyków MIYA Cocmetics, z których korzysta nie tylko wówczas, gdy pojawia się przed kamerami, ale także na co dzień. Dlaczego właśnie z nich? Bo są wielozadaniowe, dają piękny, naturalny efekt, mają świetny skład i nie ma w nich ani odrobiny tego, co jest zbędne i niepotrzebne obciąża skórę. Nie bez znaczenia jest także to, że produkty MIYA są eko: mają przyjazne planecie opakowania, do których produkcji wykorzystywane jest m.in. szkło, trzcina cukrowa i plastik w 100 pochodzący z recyklingu. W czasach, gdy klimat zmienia się tak szybko, to ogromnie ważna sprawa. Sprawdzają się i na czerwonym dywanie…

Kosmetyki MIYA - ulubione produkty gwiazd

Nie tylko Kasia Sokołowska pokochała kosmetyki tej marki. Przed rokiem jako jedyna polska gwiazda na MET Gali 2019 spacerowała po czerwonym dywanie Anja Rubik. Wizażysta gwiazd, Georgi Sandeva, przygotował jej na tę wyjątkową noc makijaż, do którego stworzenia użył m.in. produktów MIYA Cosmetics.

Z kosmetyków polskiej marki korzysta także pracująca w Mieście Aniołów francuska wizażystka gwiazd Mélanie Inglessis. To właśnie ona stworzyła zachwycający, promienny i szalenie kobiecy makijaż Joanny Kulig na galę Oscarów 2019, gdy film Pawła Pawlikowskiego „Zimna woja” został nominowany w aż trzech kategoriach. Warto wiedzieć, że twarz Joanny rozświetlał wówczas kremowy mySTARlighter w dwóch odcieniach: Sunset Glow oraz Rose Diamond. Rozświetlacz mySTARlighter dodał również blasku pięknej Olivii Wilde podczas gali Billboard Music Awards 2019. W kosmetykach polskiej marki MIYA Cosmetics fantastyczniejsze jest także to, że choć są tak dobre, mogą sobie na nie pozwolić nie tylko gwiazdy: ich ceny są bardziej niż rozsądne!

Znasz bestsellery MIYA Cosmetics?

myBBcream

Mat.prasowe

Ten lekki, delikatnie kryjący krem BB z filtrem i naturalnymi składnikami aktywnymi to idealny produkt dla kobiet zabieganych oraz tych, które chcą wyglądać wspaniale bez efektu maski: lekki podkład, krem pielęgnujący i ochrona przed słońcem w jednym produkcie o znakomitym, naturalnym składzie. Nic dziwnego, że ma tysiące fanek: po jego aplikacji skóra wygląda pięknie, ma wyrównany koloryt i zdrowy odcień. Przebarwienia, drobne niedoskonałości i cienie pod oczami stają się niewidoczne, pory znikają, a twarz staje się promienna i pełna blasku. MyBBcream nie tylko upiększa, ale także nawilża i wygładza skórę. No i – jak już wspomnieliśmy, a co jest na tyle ważne, że warto to powtórzyć – chroni twarz przed promieniami słońca. W skład kosmetyku wchodzą pigmenty mineralne – to właśnie one nadają skórze piękny odcień – oraz składniki aktywne: regenerujący skórę i zwiększający jej elastyczność olej z nasion pomidora, odżywiający i wygładzający duet, czyli ekstrakt z rozmarynu plus olejek ze słodkich migdałów, a także kwas hialuronowy, który dba o odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Aż 94% składników ma pochodzenie naturalne. W kremie nie ma żadnych zbędnych dodatków. Jest odpowiedni do każdego typy skóry, nawet tej wyjątkowo wrażliwej. Cena: 24,99 zł/40 ml

Rozświetlacze mySTARlighter

Upiększające rozwświetlacze mySTARlighter nadają skórze zmysłowy, promienny blask. Mają lekką, kremową formułę, dlatego bardzo łatwo je aplikować. Nakłada się je na kości policzkowe, powieki, kąciki oczu, łuki brwiowe, grzbiet nosa, łuk Kupidyna, dekolt, ramiona i obojczyki. Można to zrobić pędzelkiem albo palcami, zarówno bezpośrednio na skórę, jak i jako wykończenie makijażu. Każdy z rozświetlaczy w 3 odcieniach ma rewelacyjny skład: znakomita większość składników jest pochodzenia naturalnego i nie ma w nich zbędnych dodatków. Nie podrażniają i nie zatykają porów.

Sunset Glow



Mat.prasowe

Odcień Sunset Glow – nasycony, złocisty, morelowy, zmysłowo opalizujący – jest idealny dla każdego odcienia i rodzaju skóry. Poza rozświetlającą miką, która odbija i rozprasza światło, dając satynowe opalizujące wykończenie, zawiera także doskonałe pielęgnacyjne olejki: kokosowy, rycynowy, migdałowy i ze słodkiej pomarańczy oraz witaminę E rozświetlają, nawilżają i wygładzają skórę, dodając jej naturalnego blasku. Cena: 19,99 zł/4g

Rose Diamond

Mat.prasowe

Odcień Rose Diamond – zmysłowo połyskujący, diamentowy, delikatnie wpadający w róż – podobnie jak Sunset Glow jest idealny dla każdej karnacji i każdego rodzaju skóry. Poza rozświetlającą miką zawiera olejek kokosowy i rycynowy, masło mango i witaminę E, które rozświetlają, nawilżają i wygładzają skórę, dodając jej naturalnego blasku. Cena: 39,99/4g

Moonlight Gold

Mat.prasowe

Odcień Moonlight Gold jest ciepły, złocisty i zmysłowo opalizuje. Podobnie jak pozostałe rozświetlacze mySTARlighter jest idealny do wszystkich odcieni i rodzajów skóry. Poza rozświetlającą miką w jego skład wchodzą olejek kokosowy i rycynowy, masło mango oraz witamina E. Ich zadaniem jest rozświetlenie, nawilżenie i wygładzenie skóry oraz dodanie jej naturalnego blasku. Cena: 19,99 zł/4g

