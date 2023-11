1 z 5

Anna Lewandowska o ulubionej części ciała

Anna Lewandowska rzadko decyzje się na tak osobiste wyznania, jednak tym razem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Trenerka i dietetyczka, słynąca z propagowania zdrowego stylu życia, dla wielu uchodzi za ideał kobiecej urody. Inspiruje miliony Polek i nie tylko. Do historii show-biznesu przejdzie ekspresowy powrót do formy po ciąży Anny Lewandowskiej. Mama małej Klary pochwaliła się wówczas na Instagramie zdjęciem umięśnionego brzucha, którym wprawiła w osłupienie wiele osób. Jednak nie tylko brzuch Anny Lewandowskiej robi wrażenie, ale również zgrabne nogi, smukłe ramiona i można by tak wymieniać w nieskończoność. ;)

Zobacz też: Lewandowscy zadali szyku na imprezie świątecznej. Ania w skromnej stylizacji? Gdy zdjęła płaszcz, zrobiło się gorąco! ZDJĘCIA

A jak swoje ciało postrzega sama zainteresowana? Anna Lewandowska zdradziła, którą część ciała lubi w sobie najbardziej! Jesteśmy przekonani, że będziecie zaskoczeni! Wpis Ani na następnej stronie.

Polecamy: Anna Lewandowska znów w ogniu krytyki! Poszło o wizytę u Kuby, larwy w batonie oraz Klarę!