Ostatnio w mediach głośno było na temat wpisu jednej z internautek, która oskarżyła Anię o produkowanie batonów z larwami moli spożywczych i na dowód pokazała zdjęcie, na którym widać w opakowaniu batonika białego robaka. Przedstawiciel "Foods by Ann" stwierdził jednak, że ten wpis mógł być prowokacją.

Uważamy, że była to prowokacja mającą na celu zaszkodzenie wizerunkowi marki "Foods by Ann". Chcemy zapewnić, że dokładamy wszelkiej staranności, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy jakościowe. Dokonujemy zakupów surowców z potwierdzonych źródeł dostaw od certyfikowanych producentów - napisał Paweł Ciuraj z "Foods By Ann" w oświadczeniu dla serwisu Plotek.pl