Zdrada Uli była zapowiadana już w zwiastunie nowego sezonu „M jak miłość”. Jej pocałunek z Jankiem to dowód na to, że problemy miłosne dziewczyny wcale nie zakończyły się wraz ze ślubem! Tak naprawdę one dopiero się zaczną, bo Ula tuż po pocałunku z byłym narzeczonym, który odwzajemniła, wróci do męża i poprosi go o wyjazd i... Zobaczcie sami!

Ula zdradzi Bartka w "M jak miłość"?

W 1452. odcinku na widzów „M jak miłość” czekają wielkie emocje. Ula, która dopiero co wzięła ślub, potajemnie spotka się z Jankiem. Kiedy policjant ją pocałuje, ona da się ponieść emocjom. Potem wróci do domu i gdy zobaczy męża, nie wyzna mu prawdy. Jednak Bartek zauważy, że coś się stało i zapyta ją o to wprost:

Masz rumieńce na twarzy? Kochanie, coś się stało?

Ula szybko wytłumaczy się, że to przez zimno i ani słowem nie wspomni o tym, co się przed chwilą stało. Po pocałunku Janek stwierdzi, że to pożegnanie, a dziewczyna poczuje ukłucie w sercu, bo nie tego się spodziewała. Kiedy znajdzie się sam na sam z Bartkiem poprosi męża o to, aby wyjechali z Grabiny.

Nic się nie stało, Bartek... wszystko jest ok. Ja bym chciała stąd wyjechać, wiesz? Uciec i nigdy nie wrócić... - powie szczerze Ula

To wyznanie zaskoczy Lisieckiego, który teraz już nie ma wątpliwości, że coś się wydarzyło. Zapyta tylko żonę, z kim chce wyjechać. Na to Ula bez ogródek odpowie i złoży Bartkowi propozycję:

Z tobą! Z tobą chcę uciec, tak... Przytul mnie... Chcę być z tobą jak jeszcze nigdy. Chcę się z tobą kochać...

Czy Ula i Bartek faktycznie wyjadą? Ich małżeństwo od początku nie wygląda tak, jak oboje się spodziewali...

Czy Janek w końcu zapomni o Uli?

