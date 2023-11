Kolejny związek w „M jak miłość” powoli odchodzi do historii! W 1480 odcinku serialu, który zobaczymy 23 grudnia kryzys w związku Uli i Bartka jeszcze się pogłębi. Lisiecki staje się coraz bardziej zazdrosny o Janka i okazuje się, że ma ku temu powody. Podczas terapii dla par, na którą chodzą, mężczyzna usłyszy wyznanie, którego nigdy by się nie spodziewał! Co powie mu Ula?

Ula w „M jak miłość” zdradziła Bartka?

Związek Uli i Bartka przechodzi coraz głębszy kryzys. Para już zupełnie nie potrafi się dogadać, ale podjęli jeszcze jedną próbę ratowania związku i Ula chce, aby zaczęli chodzić na terapię dla par! Lisiecka stara się zrobić wszystko, aby mimo wszystko uratować małżeństwo. Pomaga jej w tym babcia Basia, ale powoli obie tracą nadzieję. Kiedy Ula odwiedzi Bartka w jego kryjówce powie wprost:

Wiesz, wielu osobom to pomaga i… ja już rozmawiałam z tą terapeutką, wstępnie zaklepałam termin… tylko muszę go potwierdzić! Doda jeszcze: Nie chcę cię stawiać pod ścianą, nie o to chodzi, ale ta babka ma napięte terminy, jest dobra, to i klientów sporo… Następny wolny termin dla nowej pary ma dopiero pod koniec września…

Lisiecki jednak nie będzie entuzjastycznie nastawiony do pomysłu Uli i znów powie o jej uczuciach do Janka:

To niczego nie zmieni… że będziemy rozmawiać o tym z obcą kobietą. Mówienie nie zmieni mojej przeszłości… ani tym bardziej tego, co czujesz do Janka!

Ula przyzna się do zdrady?

Wtedy Lisiecka zdecyduje się w końcu powiedzieć prawdę i wyzna, co tak naprawdę łączy ją z Jankiem!

Ile razy mam powtarzać, że twoja przeszłość nie ma dla mnie żadnego znaczenia? A Janek… coś było na rzeczy. Nie, nie zdradziłam cię! Chociaż tak… bo myślałam o nim i zastanawiałam się, co by było, gdyby… Ale teraz nie mam już żadnych wątpliwości. I bardzo chcę ratować nasze małżeństwo… - powie w końću zrozpaczona Ula.

Czy jej szczere wyjaśnienie przemówi do Bartka? Pójdzie z żoną na terapię czy już skreślił ich małżeństwo? Dowiemy się już 23 grudnia!

Babcia Basia próbuje ratować małżeństwo Uli i Bartka, ale powili zdaje sobie sprawę, że ich związek nie przetrwa!

