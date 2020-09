Ula Chincz za pośrednictwem Instagrama i kanału Youtube właśnie ogłosiła, że spodziewa się dziecka! Dziennikarka należy do grona gwiazd, które strzegą swojej prywatności, a w mediach społecznościowych prezenterka głównie przekazuje swoim fanom treści związane z działalnością zawodową. Jednak dziennikarka jest już w naprawdę zaawansowanej ciąży i ciężko byłoby jej ukryć swój stan przez kolejne tygodnie. I właśnie dziś, 7 września, Ula Chincz postanowiła pochwalić się przepięknym zdjęciem z ciążowej sesji, do którego dodała podpis:

Nie wiem, co mam Wam napisać, więc najlepiej po prostu zobaczcie film - napisała pod zdjęciem Ula Chincz, zachęcając przy tym do obejrzenia jej filmu na kanale Youtube.

Ula Chincz jest w ciąży! Pochwaliła się pięknym zdjęciem z widocznym już brzuszkiem!

Pod zamieszczonym przez Ulę Chincz zdjęciem na Instagramie, oczywiście pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów!

- Gratulacje 💗 dużo zdrówka 😍🍀 - Przepiękne zdjęcie i ogromne gratulacje - Gratulacje♥️ wyglądasz absolutnie fenomenalnie i mam nadzieję, że własnie tak się czujesz ♥️ - Gratuluję!!! Cudownie!!! Wszystkiego dobrego!!! - Ślicznie Pani wygląda. Ciąża Pani służy 😘😘😘 - piszą fani.

To prawda - gwiazda wygląda naprawdę zjawiskowo! Oczywiście my również przyłączamy się do gratulacji! Zobaczcie zatem piękne zdjęcie, którym podzieliła się Ula Chincz!

Dziennikarka w swoim filmie na kanale Youtube poinformowała, że o ciąży dowiedziała się w momencie, gdy wybuchła pandemia koronawirusa. Ula Chincz uznała, że to nie był dobry moment na dzielenie się z fanami taką informacją, bo był to dla wszystkich bardzo trudny czas. Ponadto gwiazda sama musiała poukładać wszystkie swoje sprawy. Teraz jednak nadszedł ten dzień, kiedy prezenterka postanowiła ogłosić światu radosną nowinę. Poniżej możecie zobaczyć cały filmik gwiazdy.