W mediach społecznościowych Dawid Narożny, lider zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny, opublikował zdjęcie swojej żony Joanny leżącej w szpitalnym łóżku.

Joanna Narożna trafiła do szpitala

Dawid Narożny zaniepokoił swoich fanów wpisem na social mediach. Na swoim profilu opublikował zdjęcie żony na szpitalnym łóżku, które podpisał:

Nic nie boli bardziej niż widok ukochanej osoby w szpitalu…Czasem należy troszkę zwolnić, zadbać o zdrowie psychiczne swoje i swoich bliskich…Kochani dbajcie o siebie, o swoje zdrowie.

W sieci natychmiast zawrzało. Wokół publikacji pojawiło się niemal 900 komentarzy, wśród których dominowały głosy wsparcia dla rodziny. Nie brakowało jednak osób, które krytykowały decyzję Dawida o upublicznieniu tak osobistego zdjęcia, twierdząc, że nie jest to właściwy sposób dbania o zdrowie psychiczne najbliższych. Wypowiedź wokalisty wyraźnie podkreślała, jak istotne jest zadbanie o zdrowie psychiczne w obliczu kryzysowych momentów.

Joanna Narożna zabiera głos - smutne wyznanie żony Dawida Narożnego

Fani zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny nie musieli długo czekać na stanowisko samej Joanny Narożnej. Żona wokalisty, będąca również DJ-ką w grupie, postanowiła przerwać milczenie i ujawniła powód swojej hospitalizacji. Przyczyną okazał się być nadmierny stres, który przerósł jej możliwości. Joanna podziękowała za setki wiadomości i okazywane wsparcie, lecz wyznała, że obecnie potrzebuje kilku dni odpoczynku, by poukładać wszystko w sobie. W swoim wpisie Joanna przyznała:

W naszym życiu wydarzyło się coś bardzo bolesnego. Czasem człowiek dźwiga w sobie za dużo - emocji, stresu, niesprawiedliwości – i w pewnym momencie organizm mówi 'dość'...

W dalszej części oświadczenia zaznaczyła, że nie tylko ona, ale cała rodzina doświadcza poważnych problemów, a obecne wydarzenia są bardzo trudne. Joanna zapowiedziała, że wróci do tego tematu i ujawni, co dokładnie się wydarzyło, by rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.

Kim są Joanna i Dawid Narożni oraz ich zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny?

Joanna Narożna od początku 2023 roku jest DJ-ką w zespole Piękni i Młodzi Dawid Narożny. Wraz z mężem Dawidem oraz ich 5-letnim synem Marcelem tworzą rodzinę znaną w środowisku disco polo. Po głośnym rozstaniu Dawida Narożnego z Magdaleną Narożną, oboje kontynuowali swoje kariery muzyczne w nowych składach. Dawid wraz z Joanną oraz wokalistką Elą Kliś powrócili na scenę, przyciągając uwagę rzeszy fanów.

Zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny osiągnął ogromny sukces dzięki utworowi "Ona działa na mnie jak", który w serwisie YouTube zgromadził ponad 107 milionów wyświetleń. Joanna nie tylko występuje na scenie, ale także aktywnie wspiera zespół w działaniach muzycznych i medialnych.

