Testament Sinéad O’Connor ujawniony. Dzieci odziedziczyły fortunę

8 grudnia 2025 r., w dniu, który byłby 59. urodzinami Sinéad O’Connor, światło dzienne ujrzały szczegóły jej testamentu. Dokument ten ujawnia, że irlandzka wokalistka, zmarła 26 lipca 2023 r. w wieku 56 lat, całość swojego majątku przekazała dzieciom. Artystka, która w swojej twórczości często odnosiła się do tematów rodzinnych i osobistych, podkreśliła także ich prawo do czerpania korzyści z jej dorobku muzycznego.

Po latach ujawniono testament Sinéad O’Connor

Majątek Sinéad O’Connor, według dokumentów spadkowych z Irlandii, początkowo wyceniany był na 1,7 mln funtów. Po uregulowaniu zobowiązań finansowych kwota ta zmniejszyła się do 1,4 mln funtów, co stanowi równowartość około 7 mln zł. Zgodnie z treścią testamentu, to dzieci artystki zostały jedynymi beneficjentami tej kwoty.

Piosenkarka, matka czworga dzieci, jasno wskazała, że chce, aby to one korzystały z jej artystycznego dziedzictwa. W testamencie nie pojawiły się żadne inne osoby poza rodziną. Dokument został ujawniony przez brytyjski tabloid „The Sun”.

Szokujące słowa w testamencie Sinéad O’Connor

Jednym z najbardziej zaskakujących fragmentów ostatniej woli artystki jest apel skierowany do jej dzieci, by „doić ile się da” z jej albumów. Ten dosadny język podkreśla wolę piosenkarki, by najbliżsi czerpali maksymalne korzyści z jej dorobku artystycznego.

Albumy Sinéad O’Connor sprzedały się na całym świecie w liczbie 6,2 mln egzemplarzy, co uczyniło ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek swojego pokolenia. Jej największy hit, „Nothing Compares 2 U”, był globalnym sukcesem w 1990 r.

John Reynolds wykonawcą ostatniej woli Sinéad O’Connor

W testamencie artystka wskazała Johna Reynoldsa, swojego pierwszego męża i producenta muzycznego, jako wykonawcę jej ostatniej woli. Reynolds, który przez wiele lat był bliskim współpracownikiem piosenkarki, będzie odpowiedzialny za realizację jej zapisów testamentowych.

Wybór Reynoldsa jako wykonawcy testamentu wydaje się logiczny, biorąc pod uwagę jego długoletnie zaangażowanie w życie prywatne i zawodowe O’Connor.

Poza przekazaniem majątku pieniężnego, testament zawiera także zapisy dotyczące przedmiotów o dużej wartości emocjonalnej. Religijne relikwie, które były szczególnie ważne dla artystki, miały trafić do jej tragicznie zmarłego syna Shane’a. Chłopiec zmarł w styczniu 2022 r. w wieku 17 lat.

Kolekcję gitar Sinéad O’Connor zapisała najmłodszemu z synów - Yeshua. Dodatkowo artystka pozostawiła dzieciom wolną rękę w kwestii rozsypania jej prochów, dając im pełne prawo do decyzji dotyczących miejsca i formy tego aktu.

Zobacz także: Książę Harry drwi z Trumpa i żartuje z rodziny królewskiej w amerykańskiej telewizji!