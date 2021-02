Uczniowie z kolejnych województw wrócą do nauczania zdalnego?! Niepokojący komentarz ministra edukacji!

Już wkrótce władze zamkną szkoły w kolejnych województwach? Czy z powodu trzeciej fali koronawirusa i nagłego wzrostu zakażeń kolejni uczniowie wrócą do nauczania zdalnego? Jest niepokojący komentarz ministra edukacji! Przemysław Czarnek skomentował sytuację uczniów z klas 1-3.

Dokładnie 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół. Niestety, ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa Adam Niedzielski ogłosił ostatnio, że od soboty 27 lutego w województwie warmińsko-mazurskim wróci lockdown, a najmłodsi uczniowie znów wrócą do nauczania zdalnego.

A co z pozostałymi uczniami? Niestety, okazuje się, że władze nie wykluczają zamykania szkół w kolejnych województwach!

To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, czyli wzrost zakażeń koronawirusem i sytuacja zwłaszcza w północnych województwach, szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, sprawia, że dzisiaj bardziej martwimy się o to, czy nie będziemy musieli zamykać szkół dla klas I-III w kolejnych województwach. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa- w wywiadzie dla Radia Wrocław powiedział minister edukacji, Przemysław Czarnek.