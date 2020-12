Uczniowie wrócą do szkoły już po feriach zimowych? Jest komentarz ministra edukacji! 

Czy po feriach zimowych wszyscy uczniowie wrócą do szkoły? Kto już wkrótce może rozpocząć naukę stacjonarną? Minister edukacji i nauki w najnowszym wywiadzie odpowiedział na pytania, które z pewnością zadają sobie dziś wszyscy rodzice i dzieci. Sprawdźcie, co powiedział Przemysław Czarnek!

Kiedy powrót dzieci do szkół?

W związku z pandemią koronawiusa uczniowie już wiele tygodni temu musieli rozpocząć naukę zdalną i od tamtej chwili nie mogą wrócić do swoich szkół. Początkowo nauczanie online miało się zakończyć 29 listopada, jednak przez wzrost liczby zachorowań, władze wydłużyły ten termin do 23 grudnia. Teraz trwa przerwa świąteczna, a od 4 do 17 stycznia odbędą się ferie zimowe dla dzieci z całej Polski. Dziś chyba wszyscy zastanawiają się, czy w związku z rozpoczęciem szczepień przeciwko koronawirusowi w naszym kraju, dzieci już wkrótce będą mogły zakończyć naukę zdalną i po feriach wrócą do szkoły. Teraz minister edukacji i nauki rozwiał wątpliwości w tej sprawie!

Po 17 stycznia do szkoły wracają w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-3, być może uczniowie klas maturalnych i klas ósmych, stopniowo, hybrydowo lub stacjonarnie- Prezmysław Czarnek mówił na antenie radiowej Jedynki.

Minister edukacji i nauki zaznaczył jednak, że powrót dzieci do szkół będzie uzależniony od tego, jak "epidemiolodzy ocenią dynamikę rozwoju pandemii".

Czy po feriach dzieci zakończą naukę zdalną?