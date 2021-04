Uczniowie wrócą do szkół jeszcze w tym miesiącu? Zaskakujące słowa wiceministra edukacji! 

Dariusz Piontkowski w najnowszym wywiadzie zdradził, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół. Wiceminister edukacji i nauki na antenie Radia Zet powiedział, kiedy będą podejmowane decyzje w sprawie dzieci, które od wielu tygodni czekają na powrót do nauczania stacjonarnego. Zdaniem Dariusza Piontkowskiego możliwe jest, że szkoły będą otwarte już w kwietniu!

Sprawdźcie, co dokładnie powiedział wiceminister edukacji i nauki.

Kiedy powrót uczniów do szkół?

Chociaż lockdown w Polsce ma obowiązywać do 9 kwietnia to już teraz pojawiają się nieoficjalne informacje, że władze planują go ponownie przedłużyć. Teraz z pewnością wszyscy rodzice zastanawiają się, kiedy ich dzieci będą mogły wrócić do szkoły. Dziś wszyscy uczniowie uczą się zdalnie, ale według najnowszego komentarza wiceministra edukacji niewykluczone, że część dzieci wróci do szkół już w kwietniu!

Mamy nadzieję, że uczniowie wrócą do szkół, być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię. Najpóźniej w maju i czerwcu - na antenie Radia Zet mówił Dariusz Piontkowski. Będzie to zależało od rozwoju epidemii. Dane ze świąt są dużo niższe, ale prawdopodobnie było dużo mniej testów. Raczej w połowie tygodnia wyniki mogą być wiarygodne i pokazać, czy tendencja się przełoży- dodał.

Wiceminister edukacji wskazał również termin, kiedy będzie podejmowana decyzja w sprawie ewentualnego powrotu dzieci do szkół.

Decyzje będą podejmowane pod koniec tego tygodnia, gdy będzie znana liczba zakażeń i prognoz. Decyzję trzeba podjąć odpowiedzialnie, nie można robić tego w ciemno - zdradził na antenie Radia Zet.

Myślicie, że uczniowie naprawdę jeszcze w kwietniu wrócą do szkół?

