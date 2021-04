Do kiedy zostanie przedłużony lockdown? Są nieoficjalne ustalenia mediów! Salony fryzjerskie, przedszkola i żłobki wkrótce zostaną otwarte? 

Media dotarły do nieoficjalnych ustaleń w sprawie lockdownu! To już pewne, że wprowadzone ostatnio obostrzenia będą obowiązywać również po 9 kwietnia? Kiedy zostaną otwarte salony fryzjerskie, przedszkola i żłobki? Sprawdźcie, do jakich informacji dotarli dziennikarze! Niestety, wszystko wskazuje na to, że lockdown nie skończy się w najbliższy weekend...

Lockdown wyłużony, a później łagodne wychodzenie z obostrzeń?

Wprowadzony ostatnio lockdown ma obowiązywać do 9 kwietnia. Do tego czasu wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie, zamknięte będą salony fryzjerskie, kina, baseny i siłownie. Jeszcze przed Wielkanocą pojawiły się pierwsze informacje, że władze najprawdopodobniej wydłużą lockdown, a być może nawet go zaostrzą. Teraz Wirtualna Polska informuje, że w środę (7 kwietnia) lub w czwartek (8 kwietnia) Mateusz Morawiecki ogłosi decyzję władz w sprawie zamknięcia naszego kraju.

Czy lockdown naprawdę zostanie wydłużony, a jeżeli tak to o ile? Według doniesień Wirtualnej Polski, lockdown może zostać przedłużony o tydzień! "Na razie" o tydzień.

Idziemy w kierunku, żeby przedłużyć obostrzenia na razie o tydzień. Wszystko zależy od danych ministerstwa zdrowia ze środy i czwartku na temat zakażeń. Jeśli, mimo Wielkanocy, tendencja będzie wyraźnie spadkowa, to dalsze przedłużenie rygorów powinno iść w kierunku 7 dni - osoba z otoczenia Kancelarii Premiera przyznała w rozmowie z Wirtualną Polską.

Portal dotarł również do informacji, co władze planują otworzyć po 17 kwietnia! W pierwszej kolejności najprawdopodobniej do przedszkoli i żłobków wrócą najmłodsze dzieci. Władze zastanawiają się również na wznowieniem działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych, ale - jak donosi wp.pl - minister zdrowia jest za utrzymaniem wszystkich obostrzeń nawet przez kolejne 14 dni.

(...) o otwarciu lokali gastronomicznych, basenów, siłowni czy hoteli w kwietniu możemy już praktycznie zapomnieć- informuje Wirtualna Polska.

Myślicie, że premier wydłuży lockdown o tydzień czy o dwa tygodnie?

Według doniesień medialnych premier wkrótce ogłosi przedłużenie lockdownu.

Konferencja z udziałem premiera ma się odbyć w środę lub czwartek.