Uczniowie chcą zamknięcia szkół z powodu koronawirusa! "My się boimy, to nie jest zabawa"

Celem protestu jest powrót do nauki zdalnej, aby ograniczyć kontakt bezpośredni. Seniorzy są szczególnie narażeni, głównie w autobusach, którymi przemieszczają się również uczniowie - wyjaśnili

My naprawdę się boimy, ten protest nie jest organizowany dla osób, które chcą przejść na nauczanie zdalne, bo jest to wygodniejsze. To nie jest śmieszna zabawa.#protestuczniowski pic.twitter.com/i3llJlhoI1 — Protestuczniowski (@Protestuczniow1) October 11, 2020

Akcja niemalże natychmiastowo otrzymała ogromne poparcie. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich dni do mediów dotarły tragiczne informacje o śmierci dwóch nauczycieli i jednego ucznia. Hasztag #prostestuczniowski już tego samego dnia stał się najpopularniejszym hasztagiem na polskim Twitterze. Tysiące postów pojawia się również na Facebooku. Uczniowie zastanawiają się, dlaczego dla bezpieczeństwa nie robi im się testów na koronawirusa, lub nie wyśle na zdalne nauczanie chociaż tych starszych roczników, żeby ograniczyć frekwencję. Akcja spotyka się również z wieloma krytycznymi głosami, sugerującymi, że uczniowie po prostu nie chcą chodzić do szkoły.

Niektóre szkoły już przeszły na zdalne nauczenie, m. in. LXXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, oraz II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach - tam wprowadzono zdalne lekcje do 23 października. Decyzja ta została podjęta w związku z pięcioma przypadkami zakażenia wirusem. Z kolei kolejne placówki decydują się na przejście na częściową zdalną edukację. Nieciekawa sytuacja jest również w łódzkiej podstawówce nr 1, gdzie u jednego z uczniów test na koronawirusa dał wynik dodatni, a to spowodowało, że ośmioro nauczycieli i cała klasa przebywa na kwarantannie.

- Ja przepraszam bardzo, ale dlaczego my (uczniowie) mamy pchać się do szkoły zatłoczonymi autobusami, co 3 osoba kaszle, a co 2 nie ma maseczki, do tego wszyscy przepychamy się na korytarzach, a rząd ma bezpieczne videokonferencje?

- Dlaczego okres wakacji nie został wykorzystany na udoskonalenie i ujednolicenie nauczania zdalnego, tylko rząd przez 2 miesiące udawał, że problemu szkół nie ma, po czym kilka dni przed 1 września powiedział "radźcie sobie sami"?

- Rząd: zróbmy godzinę dla seniorów! Są narażeni na duże niebezpieczeństwo... Seniorzy: jedźmy dokładnie tymi samymi autobusami co uczniowie, w godzinach, w których udają się na zajęcia (lub z nich wracają)! *zapchany autobus

- Najbardziej śmieszy mnie ta hipokryzja kiedy Ministrowie prowadzą telekonferencje i siedzą u siebie. A tymczasem uczniowie muszą iść do szkoły bo przecież jak to tak nie iść - piszą uczniowie pod popularnym hasztagiem

Akcję poparła m. in. Hanna Lis: