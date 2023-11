Kolejna para z "Rolnik szuka żony" szykuje się do ślubu! Wspaniałą wiadomością pochwalił się Łukasz Sędrowski, który otrzymał zaproszenie od zakochanych. Rolnik, który niedawno rozstał się z ukochaną nie zamierza rezygnować z zabawy i już szykuje garnitur na wesele. Kto powie sobie "tak"? Przeczytajcie!

Kolejny ślub w "Rolnik szuka żony"

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie, Ania i Grzegorz Bardowscy, a także między innymi Martyna i Paweł Szakiwiczowie. Choć z początku mało kto wierzył, że przed kamerami można znaleźć miłość, to te pary są świetnym na to przykładem. Program "Rolnik szuka żony" prowadzony przez Martę Manowską od kilku lat bije rekordy popularności. I coś nam się wydaje, że to się nie zmieni, bo kolejni uczestnicy już w tym roku staną na ślubnym kobiercu.

Będzie wesele! Kasi i Piotra z "RSŻ 4" - pochwalił się zaproszeniem Łukasz Sędrowski na Instagramie.

Kasia i Piotr poznali się oczywiście na planie "Rolnik szuka żony 4". Para już doczekała się potomka. Kasia i Piotr są rodzicami rocznego Aleksa. Jak ostatnio zdradzała "Rewia" uczestnicy chcieliby, aby synek podał im obrączki w kościele. Choć Łukasz nie zdradził kiedy odbędzie się uroczystość, to podobno młodzi postawili jeden warunek. Ślub musi odbyć się w miesiącu z literą "r".

Czy ślub pary odbędzie się już w czerwcu? A może zakochani wybrali sierpień lub wrzesień tego roku? Tego niestety nie wiemy, jednak internauci zwrócili uwagę Łukaszowi, że przydałaby mu się partnerka na wesele.

- Teraz partnerki szukaj na zabawę. - Świetnej zabawy ! Sto lat dla nowożeńców - czytamy w komentarzach.

Łukasz ostatnio rozstał się z Agatą, którą również poznał na planie hitowego programu. Czy pójdzie na wesele sam?

Kasi i Piotrowi gratulujemy!

Zaproszenie Kasi i Piotrka