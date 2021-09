Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

„The Voice of Poland” niedługo po raz 12. wystartuje na antenie telewizyjnej Dwójki. Pojawią się nie tylko nowi trenerzy, ale też nowi prowadzący. Kiedy zaczynają kompletować zespół, pod ich skrzydła trafiają jeszcze niezbyt doświadczeni, aspirujący artyści i artystki. Kolejne etapy w programie rozwijają ich umiejętności wokalne coraz bardziej aż wreszcie są gotowi do tego, by zawładnąć sceną muzyczną. Wielu z nich to się udaje - czasami aż trudno uwierzyć, że ich kariera zaczęła się w telewizyjnym show.

Sarsa, „The Voice of Poland” 3

Kto nie kojarzy słynnych włosowych rogów Marty Markiewicz? Co prawda wokalistka pozbyła się tego charakterystycznego elementu swojego wizerunku już jakiś czas temu, ale i bez nich bardzo łatwo ją rozpoznać. Wydała trzy solowe albumy studyjne, a pierwszy z nich promowała singlem „Zapomnij mi”. Zajmował szczytowe miejsca list przebojów i jako był pierwszym polskim singlem certyfikowanym diamentem. Pisała również utwory dla innych wykonawców.

Natalia Nykiel, „The Voice of Poland” 2

Ta pochodząca z Mrągowa młodziutka wokalistka ma niebywały wokal. Po udziale w programie wydała dwa solowe albumy studyjne. Pierwszą płytę promowała singlami „Bądź duży” oraz „Error”, które okazały się hitami! Za sprzedaż albumów i singli zdobyła dwie diamentowe płyty, jedną platynową i dwie złote. Ponadto w 2018 roku wystąpiła jako gość specjalny podczas koncertu zespołu 30 Second to Mars w łódzkiej Atlas Arenie, podczas którego w duecie z Jaredem Leto wykonała utwór „Dangerous Night”.

Rafał Brzozowski, „The Voice of Poland” 1

Nie da się ukryć, że Rafał Brzozowski zrobił zawrotną karierę muzyczną. Od 2011 roku, czyli w czasie, gdy debiutował na scenie „The Voice of Poland”, wydał już pięć albumów studyjnych. Jego najbardziej znane kawałki to „Tak blisko”, „Nie mam nic”, „Magiczne słowa”. Zyskał uznanie widzów również jako prowadzący program „Jaka to melodia” oraz „The Voice Senior”. Jest laureatem dwóch Superjedynek i Telekamer. Ponadto reprezentowała Polskę w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2021 roku.

Ania Karwan, „The Voice of Poland” 7

Cover „Aleją gwiazd” w wykonaniu Ani Karwan przyprawia o ciarki i sprawia, że ma się ochotę słuchać bez końca tego utworu. Nagranie z koncertu osiągnęło w serwisie YouTube zawrotną liczbę 26 milionów wyświetleń. W „The Voice of Poland” należała do drużyny prowadzonej przez Natalię Kukulską. Ostatecznie dotarła do finału, w którym zajęła trzecie miejsce. Nieustannie rozwija się muzycznie, a spod jej strun głosowych wypływają kolejne hity, które nagradzane są fonograficznymi Fryderykami.

Mateusz Ziółko, „The Voice of Poland” 3

Spokojny, stonowany, a jednak głęboki głos Mateusza niemal od pierwszych dźwięków zachwycił trenerów. Wybór padł na drużynę Marka Piekarczyka. Podczas etapu, jakim są bitwy, zmienił jednak team i dołączył do składu Marii Sadowskiej. Mateusz Ziółko, to jedna z tych osób, która przeszła bezbłędnie przez wszystkie etapy programu, łącznie z finałem, który wygrał. Dziś jest popularnym artystą - koncertuje, udziela wywiadów i występuje w telewizji.

Marta Gałuszewska, „The Voice of Poland” 8

Pod skrzydłami Michała Szpaka rozkwitła na oczach widzów wokalnie, co pozwoliło jej wygrać 8. edycję „The Voice of Poland”. Program okazał się trampoliną do kariery wokalnej, bo Marta koncertuje, nagrywa muzyczne nowości, a nawet została uczestniczką programu rozrywkowego „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie doszła do finału zajmując czwarte miejsce. W czerwca 2020 zdecydowała się przybrać pseudonim artystyczny i teraz występuje pod pseudonimem MVRT. Od tamtej pory nagrała singiel Rooftop, z udziałem Vijaya i Sofii Zlatko.

