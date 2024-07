Uczestnicy drugiej edycji Project Runway

4 z 16

Anna ANNOMALIA Młynarczyk - 26 lat

Pseudonim artystyczny Annomalia. Z wykształcenia jest technikiem farmaceutycznym. Z pasji – projektantką. „Project Runway” jest dla niej szansą na rozwój. Chce projektować dla nietuzinkowych osobowości. A za ikonę mody uważa Annę Wintour.

Jej mocne cechy charakteru to determinacja, kreatywność, niezależność, siła, pozytywne nastawienie do życia, a także pasja do tego, co robi. A słabe – pracoholizm oraz nadgorliwość. Czeka na opinię Anji Rubik na temat swoich projektów, ale ulubioną modelką jest dla niej Naomi Campbell.