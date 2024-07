Nowa edycja "Project Runway" z pewnością będzie hitem. Jury do którego dołączył Marcin Tyszka wzbudza wielkie emocje. Jednym ta decyzja się podoba, inni z kolei nie uważają, aby to był dobry pomysł. Dodatkowo atmosferę podgrzewa gościnny udział Sary Boruc w jednym z odcinków. Pasjonatka mody bardzo cieszy się na tę przygodę, zwłaszcza, że na planie spotkała swoją idolkę. Zobacz: Boruc szybko odnalazła się w "Project Runway". W programie spotkała swoją idolkę, którą bardzo wychwaliła

Wiosenne odcinki z pewnością będą niemniej emocjonujące niż te, w których udział brał zwycięzca pierwszej edycji, Jakub Bartnik. Projektant przez cały czas trwania programu bardzo się rozwinął, a nagroda otworzyła mu drzwi do kariery. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradził, że jego najnowszą kolekcję będzie można zobaczyć podczas londyńskiego Fashion Weeku, co jest ogromnym sukcesem. Projektant nie ukrywa, że to dzięki "Project Runway":

Podczas Fashion Week''''u w Londynie jest taki specjalny panel, gdzie wcześniej swoją kolekcję pokazywał Krzysiu Stróżyna. Mnie też zaprosili, więc skorzystałem z tej okazji i 23 lutego pokażę tam swoje projekty. Wcześniej już próbowałem dwa razy pokazać się na tej imprezie, a teraz nagle sukces i myślę, że to, że zwyciężyłem "Project Runway" się do tego przyczyniło.

W dalszej części rozmowy z Agnieszką Jastrzębską Bartnik zdradził, że jego fani będą mogli go zobaczyć także w drugiej serii popularnego show. Tym razem nie w roli uczestnika, a jurora:

W "Project Runway" będę jurorem i bardzo się cieszę. To super przeżycie, bycie po tej drugiej stronie jest rewelacyjne. Jest dużo fajniej niż bycie uczestnikiem.

Ponadto JastrzabPost.pl informuje, że w programie pojawi się także Małgorzata Rozenek, która była muzą projektanta podczas finału pierwszej edycji.

