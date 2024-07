Marcin Tyszka wywołał aferę na Facebooku! Znany fotograf opublikował na swoim profilu wpis, w którym narzeka, że w święta są zamknięte restauracje, a on nie ma, gdzie pójść zjeść. Co więcej, gwiazdor zastanawia się nawet nad wylotem z Polski z tego powodu. Ironicznie jednak dodał, że być może lotnisko też jest zamknięte.

Co to za głupi zwyczaj - wszystko się zamyka, nawet ulubione restauracje ...? Ludzie nic nie jedzą przez 2 dni ? Oto mój survival kit na Wielkanoc - można sie skupić na powiększaniu domowej plantacji . Dla mnie coraz mniej miejsca w domu , ale i tak jestem non stop ‪#‎tysiowpodrozy‬ ... Będzie grzebanie w glebie , przesadzanie i ostra walka z wełnowcem! W przypadku totalnej desperacji ... Lotnisko jest otwarte ... Choć kto wie , może i Okęcie będą zamykać z okazji świąt ? [pisownia oryginalna]

Fani nie mogli pozostać obojętni wobec tego wpisu i ostro zareagowali. Pod wpisem Marcina Tyszki pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Ludzie nie mogą uwierzyć w to, co napisał fotograf. Juror z "Top Model" na część wpisów odpowiedział i wdał się w dyskusję. A co piszą fani?

Niech pan idzie pracować do supermarketu i zobaczy jak to jest zap***dalac ... Ludzie czasem gotują... Ludzie też chcą mieć kiedyś wolne..

Na oba powyższe komentarze Tyszka miał odpowiedzi. Odpisał między innymi, że ludzie czasem nie gotują, a jak chcą mieć wolne to niech mają, ale inni mogą zarabiać otwierając swoje restauracje.

Jak Marcin Tyszka spędza święta wielkanocne?

Fotograf w tym roku postanowił zostać w Warszawie. Święta spędził w towarzystwie rodziców, z którymi chciał udać się do restauracji, ale niestety nie było to możliwe, gdyż wszystkie jego ulubione były zamknięte. Dzięki ładnej pogodzie Marcin Tyszka wybrał się na spacer ze swoimi rodzicami, którzy przyjechali do Warszawy. Jednym z miejsc był ogród Uniwersytetu Warszawskiego umieszczony na dachu biblioteki. Zobaczcie zdjęcie!

Marcin Tyszka z rodzicami na spacerze