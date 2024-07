Zaledwie kilka godzin temu poinformowaliśmy was o decyzji Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która zrezygnowała z udziału w programie "Top Model". Była jurorka przyznała na łamach magazynu "Flesz", że nie pasuje do formatu show. Korwin-Piotrowska zdradziła również, że nie chciała być identyfikowana z aferą dotyczącą macania uczestniczek przez Dawida Wolińskiego. Wypowiedzi dziennikarki oburzyły jej kolegów z programu, którzy na Facebooku skomentowali i wyśmiali jej postawę (pisownia oryginalna).



- bardzo mi się podoba - że Karolinka w koncu przyznala sie, ze nie pasuje tutaj .... i to nie produkcja programu ma szukac dla niej miejsca... bierze kase...powinna dac cos od siebie... przede wszystkim troche dystansu poczucia humoru... tego niestety zabraklo u samotnej kobiety idealnej... nasza kochana Karolina - wielka przeciwniczka Top Model - Dawidomacanki..... zeby tylko jakis facet chcial ja zmacac - napisał Marcin Tyszka. kochani - to jest bardzo delikatna opinia... cala produkcja byla mega zmeczona praca z ta pania... traktowalismy ja jak dziecko specjalnej troski... ale do czasu ...nikt nikogo nie zmusza, by byc jurorem i brac za to kase...

Nieco łagodniej, na słowa Korwin-Piotrowskiej, zareagował Dawid Woliński. Projektant również wstawił swój komentarz na portalu społecznościowym: to chyba nie wymaga komentarza...pierwsza NIECELEBRYTKA Z CELEBRYTEK moja kolezanka Karolina;)... chyba ktos tu zazdrości Angelice ;) co myslicie o takim podejsciu Karoliny ? czy warto byc takim serio ? krytykowac wszystko i wszystkich ;)?



W sumie tudno się nie zgodzić. Czasami odnosimy wrażenie, że pani Karolina nie dostrzega w polskim show-biznesie nic dobrego. Oczywiście poza nią samą...



kb